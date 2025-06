Locatiekeuring Dekstation Gaasterland en Stal Sibma: 18 Sterren

De locatiekeuring bij de familie Eppinga van Dekstation Gaasterland leverde afgelopen woensdag voor negen paarden een Ster op: acht merries en één hengst. Juryleden Sabien Zwaga, Ester Reen en Petra Smit kenden de vierjarige Rashida een Ster met een eerste premie toe. Twee eerste premie veulens en negen Sterren maakten de locatiekeuring bij Stal Sibma op dezelfde dag tot een succes. Twee merries kregen bij hun opname een Ster met een eerste premie: Roos van de Hoogegeest Ster (Matthys 504 x Reinder 452) en Trix fan ‘t Maarssens Veen Ster (Auwert 514 x Onne 376).

In Oudemirdum werd de dag afgetrapt met vier vierjarige merries voor opname. Drie van hen kregen een Ster, waarbij Rashida Ster (Tiede 501 x Gerben 479) een oranje lint voor haar eerste premie kreeg. De merrie van Sipke Brouwer uit Boornbergum, gefokt door Piet Dekker uit Grijpskerke, is een langgelijnde jeugdige merrie die iets meer rasuitstraling mocht hebben. “Ze heeft een correcte bouw met een goede bovenlijn en een hele goede kruisligging”, beschreef Sabien Zwaga. “Haar stap is ruim en mooi schrijdend, en ze zet het voorbeen goed weg, maar mocht in alles wat actiever zijn. Ze draaft heel makkelijk en met veel houding, kan schakelen en loopt mooi op eigen benen.”

Willemke E. Preferent

Een Ster met een tweede premie was er voor Sietske fan Kippenburg Ster (Fonger 478 x Andries 415), die met haar Ster moeder Willemke E. Ster Pref (Andries 415) Preferent maakte. Als derde in deze klasse werd Riaa Tsjalina A.B. Ster (Bikkel 470 x Bente 412) met een Ster tweede premie geplaatst.

Driejarige merries

Bij de driejarige merries verschenen er negen in de baan. Daarvan kregen er vier een Ster met een tweede premie. In de eerste groep kwam Tallina v.d. Schans Ster A (Tymen 503 x Markus 491) op kop, gevolgd door Trude fan Maskeboerherne Ster (Omer 493 x Tsjalle 454) en Truke fan Fjildhûzen Ster (Fonger 478 x Maurits 437). Alle drie Stermerries met een tweede premie.



In de tweede groep kwam Vera “van de Brink” Ster (Boet 516 x Sipke 450) op kop. Vera is een halfzus van KFPS stamboekhengst Martinus 493 en met haar Ster maakte ze hun moeder Sjoukje “van de Brink” Ster (Sipke 450) Preferent.

Stamboekmerries en hengsten

Op de thuislocatie bij de familie Eppinga drukte Fonger 478 zijn stempel op de uitslag. In de rubriek met stamboekmerries maakte de vierjarige Sjieuwke O. Fan Kûkhernewei Ster (Fonger 478 x Heinse 354) promotie naar Ster, waarmee ze de zesde voor haar moeder Famke O. Ster Pref Prest (Heinse 354) is. Van de twee hengsten die in de baan verschenen werd Tjalling fan Kippenburg Ster (Teun 505 x Fonger 478) beloond met een Ster.

Twee eerste premieveulens bij Stal Sibma

De middag bij Stal Sibma startte voortvarend met drie veulens, waarvan er twee een eerste premie kregen. Het langgelijnde en hoogbenige hengstveulen Foppe S (Martinus 539 x Norbert 444) en het rastypische merrieveulen Dieke fan Stal Sibma (Markus 491 x Alwin 469) gingen na de jurybeoordeling van Sabien Zwaga, Ester Reen en Petra Smit met een oranje lintje naar huis.

Mooi belijnde Roos

De beide eerste premie Stermerries kwamen tevoorschijn bij de opnames. De vierjarige Roos van de Hoogegeest Ster (Matthys 504 x Reinder 452) kreeg een Ster met een eerste premie. De merrie van Mary Bakker-Schoon uit Akersloot, en gefokt door de familie Dekker uit Bakkeveen, is royaal ontwikkeld met een mooie belijning en een hoofd met veel expressie. “De langgelijnde Roos bezit een brede lendenpartij en grote hoeven”, beschreef Sabien Zwaga. “In haar stap heeft ze takt en lichaamsgebruik, in draf laat ze veel houding en souplesse zien en heeft ze een krachtig achterbeengebruik.” Met haar Ster maakte Roos haar moeder Hiske fan ’t Kroese Beamke Ster Pref (Reinder 452 x Olof 315) Preferent.

Trix met statuur

Van de zes driejarigen die in de baan verschenen haalden er vier een Ster. Trix fan ‘t Maarssens Veen Ster (Auwert 514 x Onne 376), gefokt en in eigendom van de familie Schalkwijk-Algera in Maarssen, mocht daarbij een Ster eerste premie in ontvangst nemen. “Een complete en aansprekende merrie, een merrie met veel statuur”, beschreef Zwaga. “Met een goede bovenlijn, romprichting en kruisligging en fijn beenwerk. De stap is kordaat, ruim en taktmatig. In draf toont ze veel balans, heeft een opwaartse lichaamshouding en loopt mooi op eigen benen.”



Als tweede in deze rubriek kwam Twirre fan Stal Sibma Ster (Tymen 503 x Dries 421) die een Ster met een tweede premie kreeg. In de tweede rubriek met driejarigen waren er twee Stermerries met een tweede premie. Op kop kwam Tara van Stal Sibma Ster (Auwert 514 x Jisse 433), ook al de zesde Ster of hoger voor haar moeder, en Vlinder Sarah V.D.S. Ster (Matthys 504 x Wimer 461).

Promotie voor Snieflokje

Een promotie was er voor Snieflokje fan Stal Sibma Ster (Markus 491 x Dries 421). De vierjarige merrie – een halfzus van de kersverse Stermerrie Twirre – kreeg een Ster met een tweede premie. Moeder Iris fan ‘t Fjildhûs Ster Pref (Dries 421) ging in één dag van vier naar zes nakomelingen met Ster of meer. Voor Stal Sibma een mooie dag met een derde Ster uit hun eigen fokkerij.

Ruinen en hengsten

Op de locatiekeuring was één ruin: de vierjarige Syb fan de Poortershoek Ster (Jehannes 484 x Beart 411). Hij kreeg een Ster met een tweede premie. In de klasse met jonge hengsten verschenen er twee voor de jury en beiden gingen met een Ster de baan uit. De vijfjarige Olle fan Panhuys Ster (Markus 491 x Haitse 425) en de driejarige Tinus van de Hoogegeest Ster (Tiede 501 x Reinder 452).

Bron: KFPS