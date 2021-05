Locatiekeuring Diever levert vier nieuwe sterren op

Bij Stal Albert Lueks werden zaterdag twee merries en twee hengsten ster. De prestatie van de dag was voor de vierjarige Eelkje Rita (v. Nane 492) die zich van stamboek opwaardeerde naar Ster 1e premie. De merrie van E. de Jong had in de ABFP testen vorig jaar al laten zien uitstekend te kunnen bewegen (78 en 81 punten). Op de locatiekeuring toonde zij haar fenomenale draf, fraai opwaarts met een flitsend achterbeen en veel zweefmoment.

“Zo zien we het graag”, aldus jurylid Piet Bergsma. Eelkje Rita kon werd Ster 1e premie waardoor haar moeder Gerrie C. (Ulbert 390) naast de predicaten Ster en Prestatie nu ook ‘Preferent’ is.

Ster 2e premie

De driejarige Iskander fan Limbach (v. Jorn 430) van Claudia en Perry Prexl heeft een sterke bovenlijn en draaft met veel souplesse. Haar stap kwam door spanning niet helemaal uit de verf, maar Iskander verzamelde voldoende punten voor een Ster met een tweede premie.

Sterhengsten

De Grand Prix-hengst Izaak fan de Klaster Sport-Elite (Tjalf 443), in de sport uitgebracht door Daniella Smit als Het Swarte Paert Izaak, stapte aan de hand iets kort maar maakte dat goed met een uitstekende draf. De elfjarige Izaak heeft hard en droog beenwerk dat samen met zijn aansprekende rastype en edele hoofd bijdroeg aan zijn Sterverklaring. Ook de moeder van Izaak, Boudina M. Ster (Anton 343), werd met de sterverklaring van haar zoon Preferent. De vierjarige Floris van ’t Hegtveld (Epke 474 x Andries 415) verdiende met zijn ruime stap en sterke bouw eveneens het Sterpredicaat.



Uitslag

Bron: Phryso.com / Horses.nl