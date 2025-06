Locatiekeuring Henswoude: Zes Sterren en een eerste premie

Afgelopen zaterdag werden zes paarden Ster verklaard tijdens de locatiekeuring bij Henswoude in Aldeboarn. Juryleden Popke van der Meulen, Johan van der Velde en Ester Reen konden tweemaal een oranje lintje kwijt: voor eerste premie Stermerrie Vita van Westervoort Ster (Teun 505 x Norbert 444) en voor hengstveulen Doede A.J.H. (Wolter 513 x Bikkel 404), die een eerste premie kreeg.

De goedgebouwde en jeugdige Vita van Westervoort Ster, gefokt en in eigendom van familie van Westervoort uit Lippenhuizen, liet in Aldeboarn een actieve, ruime stap zien en een gedragen draf met veel zweefmoment die haar een Ster met een eerste premie opleverde. De driejarige merrie is de tweede nakomeling van Modelmerrie Xandra van Markstate Model Sport AA (Norbert 444 x Teeuwis 389) die het Sterpredicaat verdiend.

Vier Ster met een tweede premie

Bij de rubrieken voor vier jaar en oudere merries kon viermaal een Ster met een tweede premie vergeven worden. De zevenjarige Hiske fan Bokkum Ster (Wimer 461 x Fabe 348) en de vierjarige Sikke Sallis Ellemose Ster (Ulbe 506 x Maeije 440) en Stella van het Barfot Ster (Ulbe 506 x Tsjalle 454) konden allen opgenomen worden in het stamboek als Stermerrie. Suuri af Fynbo Ster (Tiede 501 x Uldrik 457) promoveerde van stamboek naar Ster met een tweede premie.

Sterhengst Tokyo

De locatiekeuring werd afgesloten met de presentatie van Tokyo fan Henswoude Ster (Wylster 463 x Haike 482) die als enige hengst voor het Sterpredicaat ging bij Henswoude. En niet zonder succes want de driejarige hengst werd op zijn thuisbasis Ster verklaard.

Bron: KFPS