Locatiekeuring Johannesga levert drie Friese stermerries op

Op de locatiekeuring bij Stal Fan de Kadyk in St. Johannesgakwamen twee driejarige merries in aanmerking voor het Sterpredicaat: Hinke T. van Sessing (Tsjalle 454 x Norbert 444) van de familie Tanck en Geldou (Jurre 495 x Jisse 433) van Annemieke Elsinga. Beide merries kregen op basis van hun uitstekende beweging een tweede premie.

Stamboekmerrie Wys van het Lansink (Hessel 480) had in 2018 al ABFP testen afgelegd van 81,5 en 78 punten. Aan de hand overtuigde haar draf juryleden Piet Bergsma en Corrie Terpstra niet helemaal, maar de positieve scores op andere onderdelen werden naast de testresultaten gelegd waarna Wys Ster werd verklaard met een tweede premie. De zesjarige Wys is de zesde Sternakomeling van Wyp van ’t Lansink Model Sport Preferent Prestatie AAA (Beart 411) uit de fokkerij van Rinus Loman en Carla Nijdam.

Bron: Phryso