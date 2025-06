Locatiekeuring Zwart-ter Schure: Zeven sterren

De locatiekeuring bij Stal Zwart-Ter Schure leverde gisteren voor zeven paarden een Ster op. Juryleden Popke van der Meulen, Johan van der Velde en Ester Reen waardeerden drie hengsten met een Ster en vier merries kregen een Ster met een tweede premie.

De zonnige zaterdag startte met een vijftal hengsten waarvan er drie een Ster kregen. Rintsje Ster (Ulbrân 502 x Maurits 437) maakte zijn moeder Hinke Trude Ster (Maurits 437 x Tsjalke 397) Preferent. Redmer fan Jansz Ster AA (Auwert 514 x Wolfert 467) en ook Tsjisse J Ster (Teun 505 x Norbert 444) gaan vanaf deze dag als Sterhengst door het leven.

Vierjarige Roas Ster

De opname van de vier jaar en oudere veulenboekmerries leverde een Ster met een tweede premie op voor de vierjarige Roas MD fan Skoatterlân Ster (Markus 491 x Dries 421).

Drie driejarige merries Ster

De opname van de driejarige merries werd verdeeld in twee groepen. In de eerste groep driejarigen kwam Uwke van Zuudbarge Ster (Menne 496 x Onne 376) op kop met een Ster met een tweede premie. In de tweede groep werden twee merries gewaardeerd met een Ster tweede premie. Op kop kwam Vaya fan de Poortershoek Ster (Omer 493 x Maurus 441) met daarachter Thora fan ‘t Eare Ster (Yme 507 x Jasper 366). Met de Ster van Thora komt haar moeder Neltsje F. Kroon Pref Prest AA (Jasper 366 x Remmelt 323) op de tiende nakomeling (van de 15) die gewaardeerd werd met een Ster of hoger.

Bron: KFPS