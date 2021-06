Locatiekeuringen Dekstation Gaasterland en Stal Henswoude leveren tien tweede premie Stermerries op

Op de locatiekeuring bij Dekstation Gaasterland van Hendrik Eppinga konden juryleden Piet Bergsma, Sabien Zwaga en Ester Reen vijf nieuwe tweede premie Stermerries toevoegen en later op de dag kwamen daar bij Stal Henswoude van Germ Aise Bouma nog eens vijf tweede premie Stermerries bij.

Bij Eppinga was de door hem zelf gefokte Iza fan Kippenburg (Markus 491 x Andries 415), die werd geboren uit een volle zus van Tymon 456 een van de vijf nieuwe Stermerries. Iza is sterk gebouwd en heeft lengte in het voorbeen en lijf. De vierjarige Eva R. (Maurits 437) maakte met haar Sterverklaring haar moeder Iris fan Klaverfjouwer Ster (Otte 375) Preferent. Eva stapte heel goed en liet zien over een sterk achterbeengebruik te beschikken. Gerlyse Tessa (Markus 491 x Wisse 408) uit de fokkerij van Jan van ’t Ende heeft de bekende Elbricht Model Preferent Prestatie (Oege 267) als overgrootmoeder. Gerlyse heeft de looks van haar vader Markus 491 geërfd.

Stamboekmerries promoveren



Twee stamboekmerries gingen een treetje hoger naar Stermerrie: Bianca-H (Norbert 444 x Doaitsen 420) straalde door haar overvloedige behang veel ras uit. Ze mocht iets ruimer stappen maar draafde met veel buiging in het spronggewricht. Forra S. (Alke 468 x Rindert 406) overtuigde de juryleden met haar bovengemiddelde beweging met veel zweefmoment en afdruk en zette de teller op vijf.

Kroonjuweel



In de middaguren togen de juryleden naar Oldeboorn, naar Stal Henswoude. Ina van de Wolwarren (Wylster 463 x Jisse 433) uit de fokkerij van Fré en Tineke Vaatstra keek trots de wereld in. Ze heeft veel front en een lang voorbeen. In combinatie met een makkelijke stap en draf met ondertredend en dragend achterbeen, leverde dit een Ster tweede premie op. Vaatstra fokte ook Kroonjuweel Frederike J. v.d. Wolwarren Model Preferent Prestatie AAA (Leffert 306), de oma van Ina. Hopcke van de Olde Mette Moate (Menne 496) is de zevende Sternakomeling van Wobcke van ‘t Geerland Ster Preferent Prestatie (Rypke 321), de oma van Gerben 479. Hopcke is volgens Piet Bergsma ‘een paard van uitersten’: ze kon mooier zijn in rastype maar stapte heel best en draafde met een goed gebruik van achter- en voorbeen waardoor ze Ster tweede premie werd.

Beroemde oma’s



Nog een merrie met een beroemde oma: Hinte fan ‘e Wigêri (Tsjalle 454 x Jisse 433) is een kleindochter van Jeldau fan ‘e Wigêri Model Preferent Prestatie AAA (Rypke 321), de moeder van Haitse 425 en Wylster 463. Hinte viel op door haar uitstekende stap. Het mooie hoofd van Ietske fan Henswoude BK (Wylster 463 x Abel 344) was voorzien van een prachtige voorpluk. Mede door haar droge beenwerk en fijne stap kreeg ze een rood lint. De zesjarige stamboekmerrie Ymkje van Asinga (Haike 482 x Doaitsen 420) legde afgelopen mei een IBOP proef af van 77 punten met het cijfer 8 voor de stap. Ook aan de hand bleek Ymkje heel goed te kunnen stappen waardoor ze promoveerde naar Stermerrie.

Bron: Phryso