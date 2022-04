Locatiekeuringen friezen dit jaar ook met plaatsing

De locatiekeuringen 2022 starten vanaf 16 april bij Stal Bosma en Stal Henswoude. De paarden zullen dit keuringsseizoen voor het eerst ook op een locatiekeuring op tal gezet worden. De merries die opgenomen worden in het stamboek zullen daarmee door de jury ook op volgorde worden gezet. Hierdoor is de locatiekeuring vergelijkbaar met de stamboekkeuring.

De jury heeft nog een aantal aandachtspunten voor het zo goed mogelijk laten verlopen van de keuringen, onder het motto: ‘voorbrengen in rust’. Zo zijn ze scherp op overmatig zweepgebruik en plastic aan de zweep is niet toegestaan. Er is ook aandacht voor het juiste gebruik van de driehoeksbaan: maak de stapronde af en ga pas draven voorbij de jury.

Niet uitscheren en met tastharen

Bij het toilet is de regel dat het uitscheren van de oren en het afscheren van de tastharen rond neus, mond en ogen niet is toegestaan. Een regel die al enige jaren geldt en ook door de meeste trainingsstallen wel in acht wordt genomen, maar die ook dit jaar nadrukkelijk worden gecontroleerd.

Livestream

De locatiekeuringen beginnen om 10.00 uur en voor keuringen met minimaal 25 paarden zal er ook een livestream beschikbaar zijn. Bij een combinatiekeuring (twee keuringen op één dag) geldt een minimum van 13 en een maximum van 20 paarden per locatie.

Bron: Horses.nl/Phryso