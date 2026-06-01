Locatiekeuringen Zwart-Ter Schure en Henswoude: Elf sterren

Afgelopen zaterdag vonden de locatiekeuringen plaats bij Stal Zwart-Ter Schure en Henswoude. In totaal werden elf paarden Ster verklaard, terwijl twee paarden het predicaat Voorlopig Ster ontvingen. De keuringsdag begon bij Stal Zwart-Ter Schure in Gorredijk, waar juryleden Popke van der Meulen, Annemieke Elsinga en Wieneke Waaijer-Blom in actie kwamen. Op deze locatie werden zes paarden Ster verklaard: drie merries, een ruin en twee hengsten. Daarnaast ontvingen twee paarden het predicaat Voorlopig Ster.

Bij de opnamerubrieken van de driejarige merries kwamen er twee groepen in de baan. Van de in totaal acht gepresenteerde merries werden er drie Ster met een tweede premie.

In de eerste groep ging het Sterpredicaat naar de driejarige Zwaantje fan ‘t Eare (Fonger 478 x Wylster 463). Voor fokker en eigenaresse Sandra Ehrensperger-Aeschlimann bleef het daar niet bij, want ook haar andere driejarige merrie, Ylva fan ‘t Eare (Hilbrand 525 x Jasper 366), werd Ster verklaard. Voor moeder Neltsje F. Kroon Pref Prest AA (Jasper 366 x Remmelt 323) betekende dit alweer haar elfde nakomeling die het predicaat Ster of hoger behaalde.

Een Sterpredicaat met een tweede premie was er daarnaast voor de driejarige Yolene ZTS (Gosse 526 x Jehannes 484).

Ruin en twee hengsten Ster

De driejarige ruin Wyb fan Stal Bouwerschap Ster (Foeke 520 x Norbert 444) haalde ook zijn Ster met een tweede premie. Daarmee maakte hij zijn moeder Pippa C. Kroon Sport AA (Norbert 444 x Beart 411), een halfzus van Yersie C., Preferent.



Bij de hengsten ontvingen de driejarige Wulony Ster (Tiede 501 x Doaitsen 420) en de driejarige Ytzen fan ‘e Sint-Jorispleats Ster (Matthys 504 x Jehannes 484) het Sterpredicaat. Voorlopig Ster werden de vierjarige hengst Tycho fan Wolsum (Ulbrân 502 x Tsjalle 454) en de zesjarige stamboekmerrie Ophreya Sinne fan Aurun A (Yme 507 x Pier 448). Zij kunnen het predicaat via een aanlegtest definitief behalen.

Vijf Sterren bij Stal Henswoude

Na de middag ging de keuring verder in Oldeboorn bij Stal Henswoude. Daar werden vijf paarden Ster: vier merries en een hengst.

Bij de opnamerubrieken konden de juryleden drie merries belonen met een Ster met een tweede premie. Bij de vier jaar en oudere veulenboekmerries ging de Ster naar de vierjarige Tryntsje van de Wolwarren Ster (Nane 492 x Haike 482) en naar de vierjarige Teske S Ster (Mees 497 x Doaitsen 420).

Van de vier gepresenteerde driejarigen was er een Ster met een tweede premie voor Wenthe van Westervoort Ster (Hilbrand 525 x Pier 448). Daarmee maakte Wenthe haar moeder Veerle fan ‘t Brillehof Ster (Pier 448 x Heinse 354) preferent.

Van stamboek naar Ster

Promotie van stamboek naar Ster was er voor Thalia van Adelprag Ster (Jehannes 484 x Rommert 498). In de rubriek met hengsten ging de vierjarige Tane von Catarinaburg Ster (Nane 492 x Maurus 441) als Sterhengst naar huis in Frieschepalen waar hij bij de combinatie Minkema/Schreuder op stal komt.

Bron: KFPS