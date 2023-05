Louise Hompe ‘Grande Dame’ van het Friese paard overleden

Op donderdag 4 mei is Louise Hompe (68) overleden. Louise was sinds 1985 betrokken bij het KFPS waarvan 15 jaar als inspecteur. Louise werd in 2020 onderscheiden met de gouden KFPS speld als waardering voor haar tomeloze inzet voor het Friese paard.

Zowel in binnen- als buitenland verdiende ze veel respect en aanzien met haar grote deskundigheid, open en inspirerende communicatie en enorme betrokkenheid. Met het overlijden van Louise verliest het KFPS een waarachtig ambassadrice van het Friese paard en bovenal een innemende en ‘koninklijke’ persoonlijkheid.

Succesvolle fokker

Daarnaast, en misschien wel bovenal, was ze een succesvol fokker van Friese paarden. KFPS stamboekhengsten Tsjalke 397 en Gaije 295 werden geboren uit de fan ‘e Grupstal fokkerij die ook in de vrouwelijke lijn fraaie én sportieve resultaten leverde. Afgelopen zomer won de door haar en partner Ralph Wijnmaalen gefokte Farah Diba fan ‘e Grupstal Ster AAA de Pavo Fryso Bokaal bij de vijfjarige paarden. Haar fokkerij heeft ze doorgegeven en is in goede handen bij haar paardendochter Marit van Ingen Schenau.

Eerste vrouwelijke inspecteur KFPS

Louise was de eerste vrouwelijke inspecteur van het KFPS. In 2020 nam ze afscheid als inspecteur en was ze voor het laatst als voorzitter tijdens de Hengstenkeuring actief. Ze wilde ruimte geven aan jongeren omdat ze het belangrijk vond om jongeren te ‘boeien en binden.’ Daarbij bleef ze jurywerk verrichten, en was vooral een motiverende vraagbaak voor iedereen die wat wilde weten over het haar zo geliefde Friese paard.

Ziekte

Louise kreeg in 2010 borstkanker, in 2021 werden nieuwe uitzaaiingen geconstateerd. Ze wist moedig, strijdvaardig en altijd positief, telkens weer op te krabbelen. Afgelopen Hengstenkeuring was ze alle drie dagen te vinden op de eerste rij in het WTC in Leeuwarden. Tot op het laatst bleef ze betrokken bij alles wat er rondom het Friese paard, het KFPS en haar collega’s van het jurycorps speelde.

Veelzijdig

Louise was een zeer veelzijdig mens. Ze werkte tot augustus 2021 als opleidingsmanager bij het Alfa College in Groningen. Naast haar toewijding voor het Friese paard was ze ook Flamenco danseres, schreef ze drie autobiografische boeken, waarbij haar laatste boek – in reservetijd geschreven zoals ze het zelf zei – twee weken voor haar overlijden verscheen.

Bron: Phryso