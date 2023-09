Manager keuringszaken Greetje Swart vertrekt bij KFPS

De manager keuringszaken bij het KFPS, Greetje Swart, heeft aangegeven haar dienstverband bij het Friezenstamboek te gaan beëindigen. Na de Centrale Keuring deze week in Harich zal Swart vertrekken. Ze was sinds december 2021 in dienst en heeft naar verluidt nog geen nieuwe baan. Moniek Amico zal de begeleiding van het hengstentraject overnemen, zo laat KFPS directeur Marijke Akkerman weten aan Horses.nl.

Wie de overige werkzaamheden van Swart over gaat nemen is echter nog niet bekend. “Daar beraden we ons nog op” aldus Akkerman.

Betreuren

Het KFPS zegt in een persbericht dat Swart zal zorgen voor een soepele overdracht op het kantoor en voegt daar aan toe: “Het KFPS betreurt en respecteert de keuze van Greetje die bijna twee jaar deze uitdagende functie heeft bekleed. We hebben haar leren kennen als een warme, hardwerkende en positieve persoonlijkheid die kennis heeft van paarden en mensen.”

Jurycorps aansturen

De manager keuringszaken is ervoor verantwoordelijk dat de keuringen goed verlopen, stuurt het jurycorps aan en is aanspreekpunt op keuringen. Swart zat eerder in de ledenraad van het stamboek. Volgens ingewijden komt het vertrek weliswaar plotseling, maar niet geheel onverwacht.

Bron: Horses.nl / Phryso.com