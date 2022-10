Mare Show East America: Gypsy KCF Kroon AAA (Hessel 480) algeheel kampioen

De vierjarige Gypsy KCF Kroon AAA (Hessel 490 x Tonjes 459) is op de Amerikaanse Mare Show van het KFPS door juryleden Wil Thijssen en Frans Smits uitgeroepen tot algeheel kampioen. De merrie van Kettle Creek Friesians van Jack Vanderkooy haalde dit keuringsseizoen in augustus al haar kroonpredicaat na haar IBOP van 80 punten. Op die keuring in Ontario werd ze fokdagkampioen.

De Mare Shows zijn de afsluiting van een druk keuringsseizoen in Noord Amerika waarbij de ‘corona-achterstand’ zorgde voor volle rubrieken en daarmee gelukkig ook veel fraaie paarden. Gypsy werd algeheel kampioen, het reserve kampioenschap was voor de kampioen bij de jongere merries: Johanna Tineke of Swan Lake Voorlopig Kroon (Norbert 444 x Wierd 409). De driejarige merrie van Chris Piovarchy werd eind september in Springfield fokdagkampioen.

Bron: Phryso