Marieke Okkema pakt nationale dameskampioenschap

Niet veel vaker werd een combinatie zo naar een kampioenstitel geschreeuwd als afgelopen woensdag in Buitenpost. Marieke Okkema uit Siegerswoude reed GPD Ward (Thorben 466) in het kampioenschap damesklasse voor de sjees en kreeg een onmiskenbare bijval vanuit een bepaalde hoek van het wedstrijdterrein. De combinatie was het hele seizoen al sterk dus een titel winnen was niet ondenkbaar.

Toch moet het altijd maar even gebeuren, bovendien werd ze op het voorlaatste concours nog overruled door Susan Wind met Yfke SW (Tjaarda 483). En men moest zonder meer ook rekening houden met de steeds beter en steeds meer gewaardeerde Tjitte VDK (Andries 415) met Mechteld van der Kooi.

Tjitte VDK grootste concurrent

Uiteindelijk werd dit ook bewaarheid en vormde Tjitte VDK de grootste bedreiging in het kampioenschap. De twee waren bijzonder sterk aan elkaar gewaagd waarbij Tjitte VDK vooral een hele goede en constante wedstrijd liet zien was GPD Ward iets wisselender in zijn prestaties. Daarin zaten dan hele sterke stukken, met een extra sterk voorbeengebruik, een hoog front en goede buiging in het spronggewricht. Echter er zaten ook een paar stukken bij die de presentatie wat naar beneden haalden en waarbij het front wegviel, maar ook het sterke voorbeengebruik. De jury had het er beduidende moeilijk mee en bleek verdeeld in diens mening. De arbiter moest uitsluitsel geven en die koos voor GPD Ward, want zo beargumenteerde hij: “We moeten de hele koers meenemen en dan had nummer 184 (het wagennummer waar Marieke mee reed) voor mij de meeste goede momenten”.

Strijd om competitiepunten

Naast dit dameskampioenschap werd in Buitenpost ook weer gestreden om de competitiepunten in de KFPS nieuwelingencompetitie en de Provincie Fryslân Prijs. In de eerste rubriek wist Age Okkema nu weer te winnen, nadat hij in Norg even een mindere wedstrijd had. Stal de Mersken Dedmer (Nane 492) liet zich heel sterk zien in Buitenpost en bleef het nu goed volhouden. Dit slaagde niet helemaal bij GPD Aron (Jouwe 485) die sterk begon, maar korter in voorbeengebruik werd aan het eind van de rubriek. Opvallend in deze rubriek was beslist ook de prestatie van Yersie C. (Hessel 480) die voor het eerst voor de sjees liep en ook voor het eerst een tuigwedstrijd meedeed. De merrie werd in handen van Udo de Haan tweede in deze rubriek. Ze moest af en toe nog even een ritme vinden maar wanneer ze die te pakken had, was ze bijzonder ruim en toonde ze veel souplesse. “Ik had haar enkele dagen geleden nog mee voor een menwedstrijd en nu loop ze zo even een tuigwedstrijd. Echt heel blij met haar” liet Udo de Haan na afloop weten.

Opnieuw winst voor Vigo

Sybren Minkema verstevigde zijn koppositie in de Provincie Fryslân Prijs. Hij reed Vigo van der Wietze (Jasper 366) voor de derde maal naar de rubriekswinst. GPD Ward zat hem echter wel flink op de hielen maar die kende een iets lauwere start van de wedstrijd. De open klasse verliep tijdens het oproepen van de uitslag wat rommelig, maar eindigde uiteindelijk in een winst voor Jehannes 484 (Tsjalle 454) met Age Okkema in de sjees, die hij verkreeg via arbitrale beslissing. Dit ging ten koste van Wiesje van der Woude die met Durk, eveneens een Tsjalle nakomeling nu tweede werk, maar zeker ook hele goede stukken in haar wedstrijd heeft kunnen laten zien. De afsluitende tweespanrubriek was een hele mooie generale voor het kampioenschap wat over twee dagen gehouden gaat worden op CH Rijs. Deze keer pakte Augustinus Hoekstra met GPD Aron en GPD Ward weer de zege.

Opmeer

Twee dagen voor het concours in Buitenpost waren ook een aantal tuigpaardrijders actief op de Landbouwtentoonstelling in Opmeer. Hoewel men aldaar had gehoopt op een iets groter deelnemersveld was men vooral heel blij dat er toch nog gereden kon worden. Pieter Okkema had een goede dag vanwege zijn winst in de limietklasse voor de sjees met Yde van de Noeste Hoeve (Hessel 480). Maar zeker ook vanwege de prestaties van zijn eigen dekhengst Rommert 498. De hengst is sinds vorige week gepromoveerd naar de ereklasse en is hard op weg richting het sportpredicaat, wat hem ook Sport-Elite kan maken. In de open klasse voor de sjees werd hij in handen van zijn fokker/eigenaar Pieter nog derde, maar in handen van Albert Lueks kwam hij in de open klasse voor de concourswagen op de koppositie te staan. Tjitte VDK won de open klasse voor de sjees.

Bron: Phryso