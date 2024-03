Marijke Akkerman treedt af als directeur KFPS

Marijke Akkerman, die sinds 2022 directeur was van het KFPS, is opgestapt. Dat heeft het Friezenstamboek donderdag bekendgemaakt. Eerder op de dag werd al bekend dat de trainingsleider van het CO, Henk Hammers, ook opstapt. Naar verluidt om zich te richten op zijn trainingsstal. Volgens het persbericht van het KFPS gaat Akkerman het stamboek te verlaten om zich te oriënteren op een volgende stap in haar carrière.

“Per 1 mei legt Marijke Akkerman al haar taken als directeur van het stamboek neer, waarna ze tot 1 september zal zorgdragen voor een soepele overdracht. Het KFPS betreurt en respecteert het besluit van Marijke en bedankt haar voor haar onvoorwaardelijke inzet”, aldus het KFPS.

Akkerman was zo’n 14 jaar werkzaam bij het stamboek. Ze was eerder hoofd communicatie van het KFPS en in die functie onder meer verantwoordelijk voor de grote Friezenshows ‘Friesian Proms’ die onderdeel waren van de jaarlijkse hengstenkeuring in Leeuwarden. Zij nam de functie als directeur over van Ids Hellinga, in eerste instantie als interim, toen Hellinga in juli 2021 vertrok. Vanaf januari 2022 was zij officieel door het toenmalige bestuur benoemd als algemeen directeur.

Bestuur in opbouw

Na een bestuurscrisis in de tweede helft van vorig jaar, zijn in november twee nieuwe bestuursleden aangetreden: Frank Fokkens en Hendrik Postma. Samen met penningmeester Miel Jansen, die vorig jaar tijdelijk als enige overbleef in het stamboekbestuur, vormen zij nu het bestuur. Daarnaast zijn voormalig bestuursleden Detlef Elling en Jan Raijmakers nog als adviseurs bij het bestuur betrokken, totdat ook de andere twee bestuurszetels weer ingenomen zijn. De procedures daarvoor lopen momenteel.

