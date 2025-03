Marjo Metz nieuwe manager keuringszaken KFPS

Na het vertrek van Greetje Swart heeft het KFPS vanaf 17 maart een nieuwe manager keuringszaken gevonden in Marjo Metz. Vier dagen in de week zal Metz werkzaam zijn voor het KFPS waarbij ze de keuringszaken, waaronder het Centraal Onderzoek, voor haar rekening neemt.

Metz heeft de afgelopen acht jaar bij JOZ/ Fullwood JOZ gewerkt. Innovatieve bedrijven, waarbij vernieuwing op het gebied van robotisering in de agrarische sector centraal staat. Hier vervulde ze functies als Marketing Manager (internationaal), HR en sales. Vanaf begin 2025 is ze voorzitter van BoerenNatuur Fryslân, waar zeven agrarische collectieven samenwerken op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Fokker van Friese paarden

Metz heeft Economie gestuurd aan de Rijks Universiteit Groningen en later een vervolgopleiding gedaan bij Nyenrode Business Universiteit. Met de Friese paarden is ze goed bekend, ze volgde de opleidingen Beoordelen I en II en heeft zelf Friese paarden waar ze mee fokt. Ook was ze actief bij de fokvereniging op Ameland.

Bron: KFPS