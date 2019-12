Markus en Alwin domineren: 104 Friese hengsten doorverwezen

De afgelopen week vond in Drachten de eerste bezichtiging van het KFPS plaats. Van de 297 aangemelde hengsten zijn er 104 doorverwezen naar de tweede bezichtiging in Leeuwarden in januari. Jonge dekhengst Markus 491 en kampioenshengst Alwin 469 waren de vaderdieren met de meeste doorverwezen nakomelingen.

Van Markus 491, die voor het eerst zonen op de hengstenkeuring heeft, werden 17 zonen doorverwezen. Alwin 469, die de meeste afstammelingen aanleverde dit jaar, kreeg 16 zonen door naar Leeuwarden. Nane 492 en Jehannes 484 hebben elk negen zonen in de tweede bezichtiging.

Betere merries gebruikt voor Alwin en Markus

Uit een vergelijking op Phryso.com van de fokwaarden van de moeders van de doorverwezen jonge hengsten, blijkt dat de zonen van met name Markus 491, Alwin 469 en Jehannes 484 gemiddeld uit de wat betere merries komen, met name als het gaat om de beweging. Vooral Omer 493 moet het doen met zonen uit qua fokwaarde wat minder goede merries. Van Omer zijn zes zonen doorverwezen, ook voor hem was het de eerste jaargang hengsten.

Over het algemeen blijken de moeders, niet geheel verrassend, veel invloed te hebben, aldus het stamboek. Van de gekeurde hengsten uit de jaargang 2017, met een moeder die een exterieurfokwaarde heeft van 106 of hoger, werd 70% Ster verklaard en dus aangewezen voor de tweede bezichtiging.

Eise 489 vererft verrassend goede stap

Veel (kritische) ogen waren gericht op de stap van de nakomelingen van Eise 489. Deze hengst kwam vier jaar geleden met uiterst magere stapcijfers uit het Centraal Onderzoek. Opvallend genoeg lieten de Eise-zonen juist een prima stap zien. Zijn 17 gekeurde zonen behaalden gemiddeld zelfs precies een 7 voor dit kenmerk. Wellicht dat Eise’s moedersvader Olof 315 hier zijn stempel op de vererving drukt.

Tweede bezichtiging na röntgenfoto’s en spermarapport

Het is nog afwachten welke hengsten daadwerkelijk op 9 januari 2020 bij de tweede bezichtiging zullen verschijnen. De hengsten moeten nog röntgenologisch onderzoek ondergaan en zullen een spermarapport moeten inleveren. Qua spermakwaliteit hoeven ze echter in januari nog niet aan de eisen te voldoen. Dit jaar krijgen ze voor het eerst tot 15 mei respijt.

Overzicht aangewezen hengsten 2e bezichtiging KFPS 2020

Bron: Phryso.com / Horses.nl