Martine Breedveld en Jan Veldhuis voorgedragen voor KFPS-bestuur

De vertrouwenscommissie van het KFPS heeft Martine Breedveld en Jan Veldhuis geselecteerd die zij op de ledenraadvergadering in het najaar voordragen als kandidaten voor het KFPS bestuur.

Martine Breedveld is 39 jaar oud en met haar gezin woonachtig in Leiderdorp. In het dagelijks leven houdt zij zich bezig met strategie, beleid en internationale betrekkingen bij een overheidsorganisatie. Daarnaast is zij gemeenteraadslid en heeft zij in het verleden diverse bestuursfuncties vervuld binnen politieke/maatschappelijke organisaties. Plezier en ontspanning vindt Martine in de paardenstal waar zij een Friese ruin en een aantal Gelderse fokmerries heeft. Martine wil zich de komende jaren inzetten voor het prachtige Friese paardenras en de vereniging.

Jan Veldhuis

Jan Veldhuis (60) woont met zijn vrouw Nynke Hilarides te Opeinde nabij Drachten; zij hebben twee dochters en een zoon. Jan deelt zijn passie voor de Friese paarden met Nynke; samen genieten zij van de mensport met hun Friese merrie Femmie fan S. Jan is ruim 35 jaar advocaat, waarvan inmiddels bijna 20 jaar als vennoot/partner bij TRIP Advocaten Notarissen (Groningen – Assen – Leeuwarden). Jan is gespecialiseerd in het onteigeningsrecht en heeft – optredend voor diverse overheden in Noord-Nederland – veel ervaring met complexe grondverwerving vraagstukken. Jan is 20 jaar tuchtrechter in de paardensport geweest, waarvan ongeveer de helft als voorzitter van het tuchtcollege van de KNHS (zowel breedte- als topsport). Jan is 3 jaar secretaris-penningmeester van het KWPN geweest en 3 jaar lid van de Beoordelingscommissie Certificering Hengstenhouderij. Momenteel is Jan bestuurslid van het Fries Landbouwmuseum | Nationaal Veeteeltmuseum te Leeuwarden/Goutum, onder meer vanwege zijn kennis van het Friese paard in brede zin.

Op de vergadering van 25 november stemt de ledenraad over het toetreden van de kandidaten tot het bestuur.

Bron: Phryso