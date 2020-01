Matthys 504 algemeen kampioen Friese hengstenkeuring

Na het kampioenschap voor de jonge hengsten was ook het algemeen kampioenschap voor de spectaculaire Matthys 504 (v. Norbert 444). Reservekampioen werd op korte afstand de zeer constant presterende Nane 492 (v. Wimer 461).

Juryvoorzitter Louise Hompe zei bij de bekendmaking: “Wat een spanning en wat moeten die hengsten veel presteren op zo’n dag! Voor ons is algemeen kampioen Matthys 504”. De Norbert-zoon is gefokt door de familie Derksen uit Oosterhout en in eigendom van de gebroeders Van Manen uit Ede.

‘Hij heeft heel veel energie’

“Het is niet te beschrijven zo’n dag als vandaag, ik heb er geen woorden voor. De voorbereiding was goed, maar het moet hier ook nog maar gebeuren. Hij heeft zoveel energie en dat moet dan in goede banen geleid, maar gelukkig is dat goed gegaan.”vertelde fokker Stan Derksen na afloop. Derksen nam zijn hengst ook nog even aan mee voor de ereronde. Derksen werkt als voorbrenger voor de gebroeders Van Manen.

Matthys 504 liet in handen van Jasper van Manen vandaag keer op een keer zijn waanzinnige draf zien, vanaf het moment dat hij uit de startblokken kwam. Ook de laatste ronde was zeer imponerend, al sloop er een kleine onregelmatigheid in. Zijn zelfhouding en achterbeen zijn echt fenomenaal.

Nane 492 zeer constant

Ook Nane 492 liet wederom een fantastische ronde zien. De hengst was de hele dag zeer constant in zijn presentaties en heeft ook een geweldig achterbeen. Het reservekampioenschap was verdiend voor de Wimer -zoon.

Jehannes 484 en Fonger 478

De kampioen en reservekampioen van de oudere hengsten konden (net) niet aan het geweld van de jeugd tippen. Jehannes 484 ging aan het begin van zijn rondje even de bloembakken in, maar liet toch een hele goede presentatie zien. Fonger 478, die reservekampioen werd bij de oudere hengsten, leek zo aan het einde van de dag een klein beetje uitgedraafd en had iets minder spektakel over.

Bron: Horses.nl