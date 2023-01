Matthys 504 en Tjebbe 500 door naar kampioenskeuring 

Matthys 504 en Tjebbe 500 hebben zich als eerste geplaatst voor de kampioenskeuring jonge hengsten tijdens de KFPS Hengstenkeuring 2023 op zaterdag 14 januari in het WTC in Leeuwarden. Beide hengsten lieten een spectaculaire verrichting zien in de eerste rubriek van de dag : goedgekeurd vanaf dekseizoen 2016 en 2017.

Het was een goede comeback voor de Algemeen kampioen 2020. ‘Matthys heeft een stap die goed aansluit, toont in draf een sterk achterbeen en kan veel voorbeen uitleggen’, lichtte voorzitter van de hengstenkeuring jury Sabien Zwaga de keuze toe. Op een tweede plek werd Tjebbe 500 geplaatst die met iets minder lengte in het lichaam maar heel veel rasuitstraling en een constante draf geduchte concurrentie bleek.

Ulbe 506 miste wat ruimte in het voorbeen maar liep in geweldige conditie wat hem een derde positie opleverde. Teun 505 is volgens de jury het mooiste paard van deze rubriek maar mocht meer overtuigen in beweging. Wardy 509 ging met enorm veel enthousiasme de baan door en kwam er in de tweede ronde steeds beter in. De langgelijnde en jeugdige Willem 508 miste wat ontspanning in de beweging en sloot deze rubriek af.

Bron: Phryso