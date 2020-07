Matthys-veulens maken dienst uit bij Limburgse Friezen

De veulenkeuring van KFPS Fokvereniging Het Friesch Paard Limburg leverde vijf veulens een eerste premie op, daaronder drie merrieveulens en twee hengstjes. Drie van de eerste-premie-veulens hadden als vader Matthys 504, de kampioen van de hengstenkeuring van dit jaar. Ook Tymen 503 en Tjebbe 500 leverden een eerste-premie-veulen.

In totaal kwamen er 19 veulens in de ring in Kronenberg. Bij de merries was fokker P.L.M. Geerts uit De Mortel heel succesvol. Twee van zijn merrieveulens kregen een eerste premie, beide dochters van Matthys 504: Noortje G (mv Bartele 472) en Meisje G (mv Sjaard 320). Het derde merrieveulen met een eerste premie was Nirvana’s miracle (Tymen 503 x Hessel 480) van K.H.A. de Kluis uit Nijmegen.

Bij de hengstveulens kregen er twee een oranje rozet: Minne fan Preiss (Tjebbe 500 x Jehannes 484) van Thomas Preiss uit Kevelaer en Matcho R. (Matthys 504 x Tsjalke 397) van Jan Raaijmakers uit Geffen.

Bron: Phryso.com / Horses.nl