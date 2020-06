Meerdere kroonmerries op Friezenkeuringen

Deze week waren er weer twee locatiekeuringen van het KFPS. De driejarige Douwina van de Hofstad (Tsjalle 454 x Beart 411) draafde bij Stal De Mersken sierlijk naar een eerste premie en het Voorlopig Kroonschap. Bij Stal Fan de Kadyk in St. Johannesga werden zelfs drie merries Kroon verklaard. In Jorwerd werd één merrie voorlopig Kroon.

Jury Jaap Boersma roemde de fraaie rasuitdrukking en de sterke bouw van de jonge merrie Douwina van Hofstad, gefokt door Folkert Algra. “Haar stap kon ruimer en correcter maar ze draafde heel gemakkelijk met veel balans.”

Vijf eerste premies

De locatiekeuring in Johannesga leverde vijf eerste premie stermerries op; drie daarvan werden Voorlopig Kroon verklaard. De goed gelijnde Famke B. (Epke 474 x Ait 410) van Willem Bunt mist jeugdigheid maar toonde zich ijzersterk in beweging en mag zich Voorlopig Kroon noemen. Jelle Bakker fokte de rassige Dycke fan ’t Haskerfjild (Nane 492 x Tsjalke 397). Haar kwaliteitsvolle stap en fraaie, opwaartse draf maakten indruk waardoor ze Voorlopig Kroon werd verklaard. De volle zus van Tymen 503, Emma fan Wettersicht (Tsjalle 454 x Harmen 424) van Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen heeft veel statuur maar haar kwaliteiten liggen vooral bij de beweging. Ook Emma werd Voorlopig Kroon verklaard.

Jorwerd: Eén Kroonmerrie

Op de locatiekeuring afgelopen woensdag bij Stal Chardon in Jorwert kreeg de driejarige Elbrich van de Irene Hoeve (Eise 489 x Andries 415) een eerste premie en een voorlopig Krooncertificaat. Juryleden Jaap Boersma en Corrie Terpstra waren lovend over de jonge merrie: ‘Elbrich is een langgelijnde, hoogbenige merrie die meer rasuitstraling mocht hebben. Ze valt op door haar ruime, krachtige stap en ruimend voorbeen in draf. Ze beschikt over schakelend vermogen en een goed doortredend achterbeen.’

Bron: Phryso / Horses.nl