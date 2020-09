Mees 497 verkocht aan Aftonmora Friesians

De achtjarige Friese stamboekhengst Mees 497 Sport Elite is verkocht aan het Zweedse Aftonmora Friesians. Dat maakt de nieuwe eigenaar samen met verkoper Stal Jede bekend. Mees 497 werd tot nog toe uitgebracht door amazone Leonie Evink en is startgerechtigd voor de Zware Tour. De hengst blijft voorlopig in Nederland.

In 2016 was de 1.72 grote Mees 497 de verrichtingstopper van zijn lichting. Mees 497 won in 2015 de Friesian Talent Cup voor driejarige hengsten/ruinen en deed dat de jaren daarna ook in de Friese Pavo-cups voor vier- en vijfjarige hengsten/ruinen. Ook op de Friese dressuurkampioenschappen waren er meerder titels, in 2017 in het M1, in 2018 in het Z1 en in 2019 in het Z2. Mees verdiende vorig jaar zijn Sport Elite predicaat, waarvoor 6 winstpunten in de Lichte Tour nodig zijn.

Tymon 456

Mees is de eerste goedgekeurde zoon van Tymon 456 (Andries 415 x Leffert 306) uit Stermerrie Tjitske van Rijnwoude (Dries 421 x Oltman 317).

Grand Prix

Sandra Åhs Sivertsen van Aftonmora Friesians laat weten “zeer blij” te zijn met de aankoop van Mees 497. “Hij is een indrukwekkende hengst, met veel talent voor sport. Het doel met Mees is om verder te werken aan zijn sportcarrière richting het hoogste niveau, in combinatie met de fokkerij. Voor 2021 richten we ons op zijn Grand Prixdebuut. Ook zullen zijn eerste driejarige nakomelingen te zien zijn in de ABFP-tests.”

In Nederland

De Zweedse laat weten dat de hengst voorlopig in Nederland zal blijven en merries in Nederland, Scandinavië en elders in Europa zal bedienen. “Zijn spermakwaliteit is uitstekend, dus dat is allemaal geen probleem.” Aftonmora Friesians heeft ook de vader van Mees 497, Tymon 456, en de stamboekhengsten Siert 499 en Sipke 450 op stal.

Bron: Facebook / Horses.nl / Phryso.com