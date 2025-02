Menfinale Horses2fly KFPS: Tinnen menner voor Udo de Haan

De menfinale van de Horses2fly indoor sportcompetitie werd een dikke prooi voor Udo de Haan. Hij haalde de hoogste score van alle deelnemers en kon wederom de tinnen menner in ontvangst nemen. Dit jaar zorgde het nieuwe talent Seren’s Dublin fan Henswoude (v. Nane 492) voor de dikke punten in handen van de meervoudige kampioen, maar ook bij de tweespanrijders bleef De Haan ongeslagen.

Een prijs die hij inmiddels al voor de zesde keer won. Of was het de zevende? Udo de Haan weet het zo snel niet eens helemaal zeker. Maar eigenlijk was Udo de Haan een grote concurrent van zichzelf, want dit jaar telden ook de resultaten van de tweespanrijders mee en ook hier was Udo de Haan de beste met Its fan de Kressers (v. Hessel 480) en Seren’s Dublin fan Henswoude. Zo ging niet alleen de tinnen menner mee naar huize De Haan, maar ook de kampioenssjerpen voor de tweespannen en die van de klasse M waarin hij met Dublin de hoogste score neerzette. Ook de prijs voor de beste 40+ deelnemers kwam in handen van Udo de Haan.

Ook dubbelslag voor Marrit de Vries

Niet alleen Udo de Haan ging met meerdere eresjerpen naar huis, ook Marrit de Vries uit Hemrik kende een succesvolle avond. In de klasse B bracht ze Lisse van Westervoort (v. Jehannes 4847) uit. Deze merrie haalde in de klasse B de hoogste punten in de finaleproef. In de voorselecties had Janneke Folkertsma met Janneke fan ’t Noardermar (Alwin 469) aanvankelijk de hoogste score, maar een paar foutjes in de finaleproef deed haar uiteindelijk naar een derde plaats afzakken, terwijl Marrit de Vries juist omhoog schoof in het klassement en uiteindelijk de klasse B won.



Daarmee was echter de kous nog niet af voor Marrit. Ze bracht haar eigen merrie Ieteke Jildau fan Sparjeburd (v. Elias 494) in de klasse Z uit. Hierin behield ze tijdens haar finaleproef haar status en kon ze de concurrentie achter zich houden, met wederom een kampioenstitel als resultaat.

Martinus 539 haalt netjes de titel binnen

In de klasse L was het op voorhand moeilijk te voorspellen wie er met de winst vandoor zou gaan. De zes titelkandidaten lagen dicht bij elkaar qua punten en geen van allen had de absolute volle score uit de voorrondes. In de finaleproef eindigde Hendrik Eppinga met Martinus 539 (v. Tiede 501) op de koppositie en dit bleek voldoende voor de uiteindelijke winst in deze klasse.



In de klasse ZZ waren twee kanshebbers, namelijk Udo de Haan met Ina von Greifenstolz (Omer 493) en Ria Hettinga met Iisvrouwe fan Stal Redia (Jehannes 484). Laatst genoemde had een voorsprong op Udo de Haan en behield deze ook, dankzij een hele nette finaleproef.

Extra prijzen

De organisatie van de Horses2fly sportcompetitie slaagt er elk jaar in een aantal mooie extra ereprijzen voor de deelnemers beschikbaar te stellen. Zoals reeds genoemd ging de tinnen menner naar Udo de Haan en won hij een fotoshoot van Esther Zuiderveld omdat hij de beste 40+ deelnemer was. Angela Hoekman stelde een mooie statiedeken beschikbaar voor de best presterende merrie en die werd gewonnen door Lisse van Westervoort met Marrit de Vries. Janneke Folkertsma ontving vervolgens nog een extra prijs van Plastrons Enzo voor de beste jongste deelnemer. Erwin Pruim werd nog eventjes in het zonnetje gezet, omdat hij met zijn span Ouck fan Hickaerd en Flore M. afscheid nam van de wedstrijdsport. De merrie Ouck kan de hogere dressuursport niet meer goed aan en zal nu af en toe nog wel ingezet worden voor leuke plezierritjes.

Alle uitslagen

Klasse B:

1. Marrit de Vries met Lisse van Westervoort (Jehannes 484)

2. Monique Brandsma-van der Meij met Stal Brandsma’s Diederik (Jehannes 484)

3. Janneke Folkertsma met Janneke fan ’t Noardermar (Alwin 469)

Klasse L:

1. Hendrik Eppinga met Martinus 539 (Tiede 501)

2. Helga Flapper met Jifke fan ‘e Wigeri (Rommert 498)

3. Janneke Folkertsma met Lonneke fan ’t Noardermar (Omer 493)

Klasse M:

1. Udo de Haan met Seren’s Dublin fan Henswoude (Nane 492)

2. Ria Hettinga met Stal Hettinga’s Djurre (Eise 489)

3. Jeanette van Heusden met Romke fan ’t Wegje SvH (Alke 468)

Klasse Z:

1. Marrit de Vries met Ieteke Jildau fan Sparjeburd (Elias 494)

2. Leslie Agricola met Feitse G.L. (Aan 416)

3. Janet van der Ark met Rinse P.J. (Thorben 466)

Klasse ZZ:

1. Ria Hettinga met Iisvrouwe van Stal Redia (Jehannes 484)

2. Udo de Haan met Ina von Greifenstolz (Omer 493)

Tweespannen:

1. Udo de Haan met Its fan de Kressers (Hessel 480) & Seren’s Dublin fan Henswoude (Nane 492)

2. Inge Hens met Hayke (Andries 415) en Rikky (Tsjalle 454)

3. Wytske Sijbrandy-Cnossen met Ysa (Fabe 348) en Tyncke (Maurits 437)

