Menne 496 hofleverancier eerste premies

In Ede waren het vooral de jongere stamboekhengsten wiens nakomelingen eerste premies ontvingen van de Friese jury. In Kollumerzwaag vielen juist de iets oudere hengsten op. Menne 496 was de uitschieter met vier eerste premieveulens.

De veulenkeuring op vrijdag 28 augustus bij de gebroeders van Manen in Ede leverde 12 eerste premie veulens op. Vier hengstveulens en acht merrieveulens kregen een oranje rozet van de juryleden Willem Sonnema en Annemieke Elsinga.

Tymen 503 en Matthys 504

De meest voorkomende vader in het gezelschap eerste premies was Menne 496. De zoon van Norbert 444 leverde één hengstveulen en drie merrieveulens met de hoogste primering. Ook Tymen 503 en Matthys 504 lieten opvallende veulens in de ring zien. Ze leverden ieder drie eerste premies veulen.

Eerste premie veulens Ede:

Mees L. (Menne 496 x Folkert 353). Fokker/Eig.: W. Legemaat, Woudenberg.

Melis ût de Grachten (Tymen 503 x Wybren 464). Fokker/Eig.: Dhr. M.H.A. Schothorst, Soest.

Okke (Beart 411 x Onne 376). Fokker/Eig.: A. Peters, Maasbommel.

Nimme-Okke Fiannago (Matthys 504 x Jorn 430). Fokker/Eig.: A.J.Th. van Hal, Gendringen.

Marrichje (Menne 496 x Loadewyk 431). Fokker/Eig.: Mevr. J. Middag-Logtenberg, Lierderholthuis.

Mysje van de Beestmanweg (Tymen 503 x Pier 448). Fokker/Eig.: Dhr. S. Frenken, Aalten.

Mena van de Bommelhoeve (Matthys 504 x Epke 474). Fokker/Eig.: W. v.d. Bunt, Wadenoyen.

Naomi van de Bommelhoeve (Matthys 504 x Doaitsen 420). Fokker/Eig.: W. v.d. Bunt, Wadenoyen.

Ma Chérie Boszorg (Menne 496 x Epke 474). Fokker/Eig.: Stoeterij Boszorg B.V., St. Anthonis.

Mirte C. (Menne 496 x Wylster 463). Fokker/Eig.: J.M.W. Cent, Netterden.

Minke van de Lage Landen (Alwin 469 x Onne 376). Eig.: J.C. van der Lippe, Lienden.

Maan Kwint (Tymen 503 x Hessel 480). Fokker/Eig.: M. Kwint, Rhenen.

Negen keer raak in Kollumerzwaag

Op zaterdag 29 augustus kwamen er op de veulenkeuring in Kollumerzwaag 43 veulens in de baan. Negen kregen een eerste premie: zes hengstveulens en drie merrieveulens. Opvallend was dat hier niet de jongste lichting hengsten de boventoon voerden. Reinder 452 en Erryt 488 leverden elk twee eerste premieveulens.

Eerste premieveulens Kollumerzwaag:

Meindert út de Sweach (Reinder 452 x Ait 410). Fokker/Eig.: Tj. van der Wal, Kollumerzwaag.

Otte Z. (Tjebbe 500 x Doaitsen 420). Fokker/Eig.: A.H. van der Zee, Oudwoude.

Obe van Deelswal (Erryt 488 x Aan 416). Fokker/Eig.: J.Th. Salverda, Vegelinsoord.

Oscar van de Marbohoeve (Tymen 503 x Time 398). Fokker/Eig.: E. Ludolphie, Kollumerpomp.

Mees SJ (Alwin 469 x Beart 411). Fokker/Eig.: S.F. Jansen-Bos, Kloosterburen.

Marten R (Erryt 488 x Reinder 452). Fokker/Eig.: M. Rollingswier, Kollumerzwaag.

Neeltje B (Tymen 503 x Aan 416). Fokker/Eig.: A.J. Blom, Bedum.

Myrthe (Reinder 452 x Fetse 349). Fokker/Eig.: W. Jongsma, Ureterp.

Moanne fan Hanenburch (Maeije 440 x Aan 416). Fokker/Eig.: H. de Boer, Kollumerzwaag.

Bron: Phryso.com / Horses.nl