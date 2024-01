Merle Slagers nieuwe voorzitter JongKFPS

Bij het JongKFPS zijn er na de Hengstenkeuring een paar wisselingen in het bestuur geweest. Drie bestuursleden ( Dianne Postma, Hylkje Terpstra en Marije Steensma) namen afscheid omdat hun bestuurstermijn erop zat. Zij krijgen op de algemene ledenvergadering van het JongKFPS hun officiële afscheid.

Dit betekent ook dat een aantal taken in het bestuur van het JongKFPS zijn verschoven. Merle Slagers is voorzitter, Mirjam Ruiter is secretaris, Lisa van Gils penningmeester, Marije Schreven en Sophie Leemans houden zich bezig met de organisatie van activiteiten en overige taken. De bestuurstermijn bij het JongKFPS kent een maximum van vier jaar, met als doel te zorgen voor voldoende doorstroming.

Bron: Phryso