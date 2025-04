Merrieveulen Famke Sanne (Alwin 469) overall Kampioen Nieuw-Zeeland

Merrieveulen Famke Sanne (Alwin 469 x Haitse 425) is in Nieuw-Zeeland uitgeroepen tot overall kampioen van de keuringen 2025. Het rastypische merrieveulen kreeg eerder tijdens de keuringstour door Nieuw-Zeeland al een eerste premie toebedeeld en werd kampioen op de eerste keuringsdag in Auckland.