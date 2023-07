Methe (v. Wimer 461) Algemeen Kampioen It Fryske Greidhynder

De met veel souplesse bewegende Methe von ’t Twentscheveld Ster (Wimer 461 x Doaitsen 420) is op zaterdag 29 juli fokdagkampioen geworden bij Fokvereniging it Fryske Greidhynder. De kampioen van de driejarige merries, gefokt door J.A. Staman uit Vriezenveen en in eigendom van Hendrik Eppinga uit Oudemirdum, werd vergezeld door de jeugdkampioen; Silke van de Polderhoeve (Tymen 503 x Markus 491). Het twenter wat ook in eigendom is van Hendrik Eppinga en gefokt door Harry Tubben uit Rutten werd algemeen reservekampioen.



In de ochtend kreeg Methe al een ster met een eerste premie dankzij haar gemak in beweging en fijn lichaamsgebruik. Tijdens het kampioenschap driejarige merries was haar sterke stap en weer dat lichaamsgebruik doorslaggevend en liet ze daarmee de moderne reservekampioen Madam S.W. Ster (Omer 493 x Tjaarda 483) van Susan Wind uit Nijeveen achter zich. Van de 19 driejarige merries werden er negen Ster, zeven met een tweede premie

Sterke jeugd

Bij de enters en twenters konden twee eerste premies worden uitgedeeld. Naast jeugdkampioens Silke kreeg ook Sinne fan ‘e Boppeslach (Auwert 514 x Thorben 466) van G.M. Rozema uit Wijnjewoude een eerste premie. Beide merries werden geprezen om hun luxe en hoogbenigheid en uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Haar “rijke front” en sterke stap bezorgde Silke uiteindelijk het jeugdkampioenschap, lichtte jurylid Piet Bergsma toe.

Naar Centrale Keuring

De algemeen fokdagkampioen van 2022, Hadewich fan Bommelsteyn Ster A (Elias 494 x Alwin 469), gefokt en in eigendom van dhr. van der Meulen uit Broek, liet zich weer van haar beste kant zien tijdens de rubriek vier- t/m zesjarige stermerries. Daarmee kreeg de rastypische merrie niet alleen een uitnodiging voor de CK, maar ook het reservekampioenslint voor haar rubriek. Ze moest echter Imre S.R. Ster AAA (Menne 496 x Thorben 466) voor zich dulden. De moderne, ruim en zuiver stappende merrie van Sjoerd Ruiter uit Nij Beets werd kampioen bij de vier- t/m zesjarige merries en kreeg ook een uitnodiging voor de CK.

Kapitale merries

Sjoerd Ruiter had een goede dag in Warga, want ook zijn eigen gefokte Veerle S.R. Kroon Sport AAA (Thorben 466 x Onne 376), moeder van Imre, kreeg een uitnodiging voor de CK. Zij mag zichzelf reservekampioen van de zeven jaar en oudere merries noemen. De hoogbenige Veerle kreeg in de kampioensring geduchte concurrentie van Valentina fan ‘e Ridderdijk Model Sport AAA (Alwin 469 x Fridse 423) van dhr. van der Meulen uit Broek, gefokt door Mevr. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Jurylid Corrie Terpstra noemde eerder op de dag Valentina al een “topmodel”, en ook s ’middags liet de kapitale merrie haar kwaliteit zien in stap en draf, wat haar het kampioenslint opleverde.

Veel kwaliteit

Tijdens het algeheel kampioenschap bleken de Kroon- en Modelmerries niet op te kunnen tegen het jeugdige gemak van Methe en Silke. De verschillen tussen beide jonge merries waren klein, maar de Wimer 461 nakomeling was volgens het jurycorps vandaag het completere paard. Hoe dan ook, dubbel feest voor de gehele familie Eppinga.

Bron: Phryso