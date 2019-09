Michiel-dochter Fardau van Sinaeda wint jeugdkampioenschap

Fardau fan Synaeda, de Michiel 442-dochter van Anke Oosterbaan, is de fraaiste van alle enter- en twentermerries en werd op de Centrale Keuring voor Friezen gehuldigd als jeugdkampioen. Fardau werd met veel losheid in haar lijf en haar sterk ondertredende achterbeen ook al kampioen bij de sterk bezette klasse met twentermerries.

Hier werd de ontwikkelde en sterk stappende Feike van de Zwarte Marie (Meinte 490) van Antonia Derksen reservekampioen. Feike bleef de secondant van Fardau in het jeugdkampioenschap en werd ook reserve jeugdkampioen.



Kampioen enters: Gerbrecht van de Marne

De enters waren net een maatje te klein om mee te doen voor het jeugdkampioenschap, zo lichtte jury Popke van der Meulen toe aan de microfoon. Maar ook daar was een overvloed aan rastype in combinatie met sterke beweging te vinden. Kampioen werd de makkelijk bewegende Gerbrecht van de Marne (Jehannes 484). Gerbrecht is gefokt door Douwe van Foeken en in eigendom van Hessel Jan Oosterhof uit Denemarken. Reserve bij de entermerries werd de luxe Ilse fan Oostenburg (Alwin 469) van Arie de Hoek.

