Minora Tialda D’Ambène en Manna fan Hylpen definitief Kroon

Op dinsdag 19 en donderdag 21 december werd het eindexamen afgelegd van de laatste ABFP-test van dit jaar. Minora D'Ambène, een dochter van Jouwe 485 uit de Kroon Sport AA merrie Tialda fan Berltsum (Bartele 472) haalde de hoogste score.

Minora toonde tijdens de test steeds veel houding en lichaamsgebruik. De merrie liet in draf veel afdruk zien en heeft ook veel schoudervrijheid. Voor haar draf kreeg ze zelfs een 8,5 onder het zadel. In totaal haalde ze 86 punten in haar zadelproef en 84,5 punten aangespannen. Eerder dit jaar op de fokdag in Frankrijk werd Minora Tialda D’Ambène, die gefokt en in eigendom is van Earl les Frisons d’Ambène al Voorlopig Kroon. Met deze sterke ABFP-score is ze nu definitief Kroon.

Twee keer naar 83,5 punten

In deze test liep deze keer ook een merrie mee die in november al een test deed. Deze Meike fan ‘e Bûtewei (Teun 505 x Stendert 447) haalde toen 76,5 punten voor de zadelproef en 80,5 aangespannen. De merrie is in Wergea gebleven voor een verkorte test en haalde nu tweemaal een score van 83,5 punten.

Kroonpredicaat voor Manna

Pier 448-dochter Manna fan Hylpen, maakte afgelopen augustus al furore als fokdagkampioene van fokvereniging It Fryske Hynder en werd op de CK al Voorlopig Kroon. De jeugdige merrie van de familie de Vries uit Hindeloopen liep nu mee in de ABFP-test en deed dat netjes. Ze toonde zichzelf met heel veel activiteit. In galop had ze ook veel afdruk. Tijdens haar aangespannen proef had ze iets last van spanning. Ze haalde 81 punten onder het zadel en 76 aangespannen, waardoor ze nu definitief Kroon is geworden. Uit dezelfde stal komt ook Mette fan Hylpen (Menne 496 x Fonger 478). Zij scoorde 79 punten onder het zadel en 80 punten aangespannen.

Nette scores

Juryleden Corrie Rave en Ito Werkman konden in deze ABFP nog meer mooie punten kwijt. Hengst Obe van Deelswal (Erryt 488 x Aan 416) van de familie Salverda uit Vegelinsoord kreeg 78 punten in de zadelproef en 79 punten aangespannen. Mare R.V. (Matthys 504 x Harmen 424) van Baukje van der Meulen-Veenje) kon naar huis met 80 punten in de zadelproef en 79,5 aangespannen. Deze merrie liep een vijf-weekse test.

Ook Nieske fân de Heamar (Matthys 504 x Alke 468) scoorde goed. Deze merrie van Meindert de Boer uit Koudum heeft heel veel looplust en activiteit. Ze kreeg 78 punten voor haar zadelproef en 79 punten aangespannen. Net als Meike fan ‘e Bûtewei heeft ze ook wel potentie tot tuigpaard. Ze scoorden daarin beide een zeven of hoger.

