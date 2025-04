Modelmerrie So Special KP uitgeroepen tot overall Australisch kampioen friezen

Na twee weken keuren in Australië heeft The Australian Friesian Horse Society samen met juryleden Sabien Zwaga en Ester Reen de balans opgemaakt. Tot overall Australisch kampioen van alle zeven keuringsdagen is de kersverse Modelmerrie So Special KP Model AA (Beart 411 x Monte 378) uitgeroepen. De elfjarige merrie van Tashlin Jeffries is de eerste in Australië gefokte Modelmerrie.

Het beste veulen kreeg de Hans Maes Memorial Award: Dana of Twin Rivers (Ulrik R.S. fan Top en Twel Ster Sport AA x Stendert 447) van Julie en Karl Mischkulnig. Dana werd reservekampioen op de keuring en haar vader is de veulenboekhengst met dekvergunning Ulrik (Alwin 469 x Brandus 345), die een zeer goede indruk achterliet met zijn nafok.

Jeugdkampioen

De beste in Australië gefokte enter/twenter oftewel jeugdkampioen werd de met een eerste premie gewaardeerde enterhengst Xander of Paradise Friesians Ster (Jouwe 485 x Ypeus) van Jarad Finch.

Isla of Terarossa Kroon

De titel beste in Australië gefokte drie jaar en oudere merries was voor: Isla of Terarossa Kroon AA (Alwin 469 x Dries 421) van fokker/eigenaar Katrina Routson. Isla bleek een boegbeeld voor het karakter van het Friese paard. Na twee jaar niet onder het zadel getraind te zijn zorgde ze met 78 punten in haar keurige IBOP ervoor dat ze definitief Kroon kon worden.

Anton H Ster

En bij de ruinen kwam deze onderscheiding toe aan Anton H Ster AA (Gerbe x Lammert 260) die een IBOP menproef van 77,5 punten reed met zijn 77-jarige eigenaar en ook nog Ster werd op de keuring.

Beste IBOP voor Luca of Terarossa

De allerbeste IBOP van dit Australische keuringsseizoen werd neergezet door Luca of Terarossa Ster AA (Tsjalle 454 x Dries 421), die 79 punten kreeg voor haar gedragen stap, lichtvoetige draf en galop met veel impuls. Luca is gefokt en in eigendom van Katrina Routson en de merrie is een halfzus van de hierboven genoemde Isla.

Bron: KFPS