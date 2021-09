Modelmerries zorgen voor kippenvel op CK 2021

Veertien Modelmerries verzorgden een uur lang ‘kippenvel’-presentaties op de KFPS Centrale Keuring. Aan de lange lijnen of aan de hand, maar zeker allemaal imponerend. De muziek ging een tandje harder en de Modellen wisten precies wat er moest gebeuren. Met schwung en souplesse gingen ze door de baan, ongeacht de leeftijd. ‘Complimenten aan fokkers, eigenaren en trainingsstallen’, aldus Jan Hellinx, de juryvoorzitter die bekend maakte dat er twee Model merries worden afgevaardigd naar het kampioenschap: Wealtsje A. Model Preferent AA (Teeuwis 389 x Jasper 366) en Elza Maaike v.d. Noeste Hoeve Model Sport AA (Norbert 444 x Rik 396), twee merries die al eens eerder op het hoogste podium van de Centrale Keuring stonden.

Maar met het noemen van deze twee namen deed de jury per definitie een aantal andere Modelmerries tekort die een waanzinnige presentaties neerzette. De mooiste merries van het ras die, ook al staan ze loom in de wei, nog de koninklijke ‘wauw-factor’ bezitten. De dames met ervaring stonden na het opstellen al te dribbelen om flink uit de startblokken te komen. Woorden zijn er altijd te kort om de mooiste merries van het stamboek te beschrijven. Freule Elvira Model AA (Andries 415), die in de lange lijnen met Britt Ballast zo ‘aan’ stond dat de ringmeester een pasje op zij moest doen. Nog een rondje, moedigde Henk Dijkstra aan en daar gingen Freule en Britt weer. Of Juwiel H. fan Lutke Peinjum Model Sport AA (Tsjalle 454 x Jasper 366) die niet meer te stoppen was. Na even dribbelen gooide Juwiel haar benen vooruit, Tsjalling de Boer kreeg zweetdruppels op zijn voorhoofd en Juwiel zetten nog eens even flink aan voor nóg een indrukwekkend rondje.

De ‘jongere’ Modelmerries

En wat te denken van de acht jaar ‘jongere’ Modelmerries. Silke fan ‘e Ridderdyk Model AA (Eibert 419 x Wobke 403) die met grote passen door de baan bewoog. Of de ook al achtjarige Rommy H. fan Twillens Model Sport AAA (Gjalt 426) die vorig jaar ook Model werd en met haar fraaie front soepel door de baan draafde. En Summer fan Stal de Berkmeer Model Sport AAA (Wylster 463), ook al zo’n merrie die nu een jaar Model is en een hele fijne presentatie weggaf. Ze zou er zo weer Model meer worden. En ook Renske Carmen f.d. Visscherwei Model Sport (Tsjalke 397) verdient vermelding. ZE gooide haar benen los en kreeg de handen op elkaar.

Met muziek en applaus

De kampioen van Terschelling: Ingrid van de Egberdina Hoeve Model Sport AA (Pier 448 x Feitse 293) zette haar front erop en pakte met een enorm zweefmoment het publiek in. En dan moeten we ook de 17-jarige Resa S. Sport Model Preferent Prestatie (Onne 376) die ondanks haar leeftijd zich prima in de lange lijnen liet zien. De oudste Modelmerrie was Geeske van Wiko Model AAA (Feitse 293). Haar 19 jaren waren zichtbaar aan haar grijze haren op haar hoofd. Maar met applaus en muziek op de achtergrond ging ze nog als een jonge merrie door de baan.

Bron: Phryso