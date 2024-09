Mooie veulenkampioenen op CK KFPS in Harich

Gisteren werd Arie van de Egberdina Hoeve (Kees 531 x Omer 493) in Harich gekroond tot kampioen hengstveulens. Het reservekampioenschap was voor Cybrand Flantje P. (Hilbrand 525 x Hessel 480) en het beste veulen uit een veulen- of stamboekmerrie werd Chopin van de Windhoeve (Fryso 518 x Tymen 503). Bij de merrieveulens was Bertina fan de Marrewyk (Gosse 526 x Jehannes 484) de beste. Andel R. (Gosse 526 x Doaitsen 420) mocht zich opstellen als reservekampioene.

Het was uiteindelijk de taktmatige stap en draf met ruimte en balans die de langgelijnde Arie het kampioenslint bij de hengstveulens opleverde. Fokker en eigenaresse Susan Wind uit Nijeveen kon het amper geloven toen ze met het kampioensbord in de ring stond; ‘ik heb nog nooit een kampioensveulen gehad en heel eerlijk zeggen: ik vind het een knap veulen en ik ben er heel blij mee maar dat dit zou gebeuren had ik niet verwacht! Hier ben ik heel blij mee.’

Drukke kampioenskeuring

In totaal 26 eerste premie hengstveulens lieten zich ’s ochtends van hun beste kant zien waarna er acht werden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Naast de kampioen en reservekampioen, gefokt en in eigendom van Jan Peeters uit Hoogeloon, mochten nog zes hengstveulens deelnemen aan het kampioenschap, waarbij Alger 522 tekende voor het vaderschap van 25% van de kampioensring.

Opvallende draf

Jolanda Slootjes sprak het publiek toe namens de jury bij de beoordeling van in totaal vijf merrieveulens in de kampioensring: ‘We hebben vandaag vijf merrieveulens uitgenodigd, die staken er wat ons betreft vanochtend wel boven uit, met name in de draf.’ Dankzij een positieve romprichting, een ruime stap met schoudervrijheid en een ruime draf met ruggebruik en afdruk werd Bertina, gefokt en in eigendom van K.E. Bouma uit Drachtstercompagnie, de uiteindelijke CK kampioene. Het was het derde jaar op een rij dat Bouma een kampioensveulen had op de Centrale Keuring waardoor ook hij een ererondje mocht lopen.

Veel Gosse 526 in de kampioensring

Naast Bertina en Andel, gefokt en in eigendom van R. de Jong uit Oudehorne, mochten nog drie merrieveulens zich van hun beste kant laten zien in de kampioenskeuring, waarbij opviel dat Gosse 526 tekende voor 50% van het vaderschap van de veulens. Met een Herre 524 veulen erbij waren vier veulens een kleinkind van Nane 492.

