Na- en herkeuring eerste bezichtiging KFPS : 9 hengsten door

Nog eens negen hengsten hebben op vrijdag 9 december tijdens de na- en herkeuring in Harich een ticket bemachtigd voor de tweede bezichtiging van de KFPS Hengstenkeuring. Vier hengsten kregen groen licht in de nakeuring en nog eens vijf in de herkeuring.

Allereerst waren s’ochtends de hengsten voor de nakeuring aan de beurt, hier werden dertien paarden voorgesteld aan de inspectiejury. Twee 2,5 jarige hengsten gingen met een positief resultaat naar huis, dit waren de Matthys 504-nakomeling Melle fan de Kadyk Ster en de Alwin 469-zoon Martin M Ster. Ook de driejarige Jamesson Zanna J&H Ster (Markus 491) werd vandaag Ster verklaard en mag een ronde verder. De vijfjarige Eebert van de Egberdina Hoeve Ster (Nane 492) kwam al eens eerder in actie tijdens de voorrijdagen in 2020 en mag in januari nogmaals zijn beste beentje voorzetten na een succesvolle presentatie onder het zadel.

Herkeuring

Bij de herkeurders s’middags werden er 15 paarden gepresenteerd aan de jury. In de eerste groep werden twee hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging, Meindert út de Westereen Ster (Tiede 501) en Nykele B. Ster (Teun 505). In de tweede groep kreeg Ove ‘Fan ‘e Lytse Generael Ster (Tymen 503) het Sterpredicaat toebedeeld en een uitnodiging voor Leeuwarden. Edon van Groot Altena Ster (Julius 486) mocht na een presentatie onder het zadel ook een ronde verder. Het allerlaatste paard in de laatste groep van de dag was een mooi voorbeeld van ‘de aanhouder wint’: Maurits V.D.M. (Jouwe 485) werd Ster verklaard nadat hij s’ochtends bij de nakeuring net te kort kwam.

Bron: Phryso