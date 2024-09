Na-en herkeuring Harich: Twee modelmerries en één Kroon

Op de na- en herkeuring van afgelopen donderdag in Harich werden Andrea k Model AAA (Jehannes 484 x Jasper 366) en de achtjarige Cleo Model AA (Uldrik 457 x Jerke 434) beiden bevorderd tot Modelmerrie. Iekje van de Wolwarren Kroon Sport AAA (Nane 492 x Leffert 306) van de familie Vaatstra-vd Ploeg uit Oudega werd Kroon verklaard.

De zesjarige winnares van de Fryso Florian bokaal verscheen voor de nakeuring. Iekje is de tweede Kroondochter van Kroonjuweel Frederike J. v.d.d Wolwarren Model Preferent Prestatie AAA (Leffert 306 x Hearke 254).

Voorlopig Kroon

De herkeuring bleek succesvol voor de familie Boot. De driejarige Reina van Lapinenburg (Auwert 514 x Maurus 441) kreeg na haar Ster met een eerste premie nu ook Voorlopig Kroon toebedeeld. Reina is een halfzuster van Amarens van Lapinenburg Model AAA (Jehannes 484) uit hun gezamenlijke moeder Gezina van Lapinenburg Model AAA (Maurus 441 x Andries 415).

Model voor Andrea en Cleo

Voor John en vader Jan Boot bleef het daar niet bij: hun Andrea k Model AAA (Jehannes 484 x Jasper 366), gefokt door Hindrik Kuiper werd alsnog gelauwerd als Modelmerrie. Daarmee is Andrea de tweede Modeldochter uit Nine H.T. Ster Preferent (Jasper 366 x Reyert 337)

De tweede Model op de herkeuring was voor Cleo Model AA (Uldrik 457 x Jerke 434). De achtjarige Cleo is gefokt door Dorette Preetz-Wille uit Klotze en in eigendom van Jenny Boonstra uit Oosterwolde.

19 Modelmerries

Met de 14 Modelmerries op de CK, de drie Modellen die al daarvoor in het buitenland waren onderscheiden komt het totaal aantal Modelmerries van 2024 (voorlopig) op 19 stuks.

