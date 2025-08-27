Na- en herkeuring KFPS: vier merries en een veulen naar CK

De na- en herkeuring dinsdag bij Manege Gaasterland in Harich leverde voor vier merries en één veulen alsnog een ticket op voor de Centrale Keuring van het KFPS. Zij werden door de jury gewaardeerd met een eerste premie.

Driejarige veulenboekmerries

In de rubriek opname van driejarige veulenboekmerries kregen twee merries groen licht:

Vera fan ‘e Ridderdijk Ster (Teun 505 x Eise 489)

Vorstin van Lapinenburg Ster (Tiede 501 x Andries 415)

Vier t/m zesjarige stermerries

Bij de vier t/m zesjarige Stermerries mogen de volgende twee afreizen naar Harich:

Minne van de Wijzend Ster AA (Alwin 469 x Doaitsen 420)

Simmer van Westervoort Ster AAA (Markus 491 x Norbert 444)

Nakeuring

Bij de nakeuring werd merrieveulen Freya fan Bloemhof (Nyk 538 x Jehannes 484) beloond met een eerste premie.

Daarnaast kregen twee paarden een Ster. Unyck G. fan ’t Skeane Ein Ster (Omer 493 x Beart 411) werd Ster met een tweede premie, hengst Thijs van Westervoort Ster (Menne 496 x Pier 448).

Bron: KFPS