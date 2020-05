Nakomelingen Hessel 480 vallen positief op

De derde dag locatiekeuringen leverde voor acht paarden een Ster predicaat op, waarvan twee hengsten. Eén merrie kreeg een voorlopig Ster predicaat. Vandaag vielen met name de nakomelingen van Hessel 480 positief op bij de juryleden.

De Locatiekeuring op donderdag 7 mei startte bij de Gebroeders van Manen. Veertien paarden kwamen er in de baan bij juryleden Harrie Draaijer en Annemieke Brak. Vier merries kregen een tweede premie Ster, twee hiervan waren dochters van Hessel 480. Dat waren Danja van de Rijsakker (mv Sape 381), gefokt door J.A. van Gellicum uit Rumpt en in eigendom van Mevr. J. Middag-Logtenberg uit Lierderholthuis. De andere Hesseldochter was Ayke van de Waaldijk (mv Anders 451) van G.L. Waaijerink uit Lemelerveld en gefokt door T.F.M. Houterman uit Bemmel.

Ook een Ster tweede premie kreeg Chaja fan Dulve (Tsjalke 397 x Doaitsen 420) van N.A. van den Heuvel uit Macharen en gefokt door Mevr. W.P.H. van Tilborg uit Wijk en Aalburg. De vierde Ster bij de merries ging naar Aukje L. (Beart 411 x Folkert 353), gefokt en in eigendom van W. Legemaat uit Woudenberg.

Ook de hengst die Ster kreeg was een zoon van Hessel: Douwe van Gorsveld (mv Sape 381) van eigenaar/fokker F.H. ten Breteler, Hengevelde.

Ster en voorlopig Ster bij Chantal van Dijk

Op de tweede locatie -bij Chantal van Dijk- kreeg ook een nakomeling van Hessel 480 een tweede premie Ster: Aafke van de rijsakker (mv Sape 381) van M.C.J. Cornelissen uit Vianan en gefokt door J.A. van Gellicum uit Rumpt. Aafke haar één jaar jongere volle zus Danja kreeg ‘s morgens tijdens de Locatiekeuring bij de Gebroeders van Manen ook al een tweede premie Ster.

Voorlopig Ster was er voor Brechtje Duodtsje K. (Gerben 479 x Olgert 445) van fokker/eigenaar J. Klompers uit Meeuwen-Gruitrode. De vierjarige merrie kan definitief Ster worden na het succesvol afleggen van een IBOP of ABFP test.

Twee maal Ster bij Erwin Spliethof

Op de derde keuringsplaats, bij Erwin Spliethof, stonden twee paarden klaar die alle twee Ster verdienden: de driejarige Frydha van Plexat (Tsjalke 397 x Beart 411) van fokker en eigenaar C. Schreuders uit Brakel en de jeugdige Faro van het Wase hof (Alwin 469 x Sjouke 453), gefokt door Franz Paternoster uit Melsele en in eigendom van Erwin Spliethof uit Bladel.

Bron: Horses.nl