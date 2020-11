Nane 492 op middenstip Heerenveen voor KWF

Het is geen alledaags plaatje een Friese hengst op de middenstip van het Abe Lenstra stadion, maar voor KWF maakte het bestuur van Heerenveen nu een uitzondering. "We willen graag meewerken aan het goede doel", vertelt Martin Koopman, commercieel manager bij SC Heerenveen over de fotoshoot van Nane 492 vandaag midden in het stadion.

En zo stond KFPS stamboekhengst Nane 492 middenin het Abe Lenstra stadion klaar voor een fotoshoot voor de ‘KWF Horse, man & passion kalender’ die door Sabien Zwaga, Louwrens Mellema en fotograaf Ryanne Tigchelaar wordt uitgebracht.

Zonder ijzers



Ook Germ Aise en Nynke Bouma van Hengstenhouderij Henswoude waren meteen enthousiast om met Nane 492 naar Heerenveen te komen. “Zo’n kans krijg je nooit meer.” Jaren geleden hadden ze ook al eens geprobeerd om dit kunstje uit te halen met Riemer 379 – vernoemd naar oud voorzitter van de voetbalclub Riemer van der Velde. Toen lukte het niet, nu met Nane 492 wel.

Rode loper



Aan de fotoshoot ging wel wat organisatie vooraf. Koopman ging in overleg met de ‘groundmanagers’ van sc Heerenveen, Gertjan Hilarius en Lammert Meester. Het magische, ‘heilige’ gras mag natuurlijk niet beschadigen. Ze lieten rijplaten leggen en rolden er een mooie rode loper overheen. Nane 492 kwam op blote voeten zodat een eventuele misstap geen grote schade aan zou richten. “De technische staf zit bibberend binnen”, maakte Koopman nog als grapje. Maar ook aan eventuele schade was gedacht. Dan hadden de groundmanagers nog 2,5 week de tijd om het weer op te knappen. “De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 6 december tegen PSV”, vertelt Koopman.

