Nane-dochter Deens kampioen

De vierjarige Frigg af Fynbo stb AA (Nane 492 x Uldrik 457) van Helle Fynbo ging op de keuring in Ringsted op 16 oktober van stamboek naar tweede premie Ster èn fokdagkampioen. Ze had eerder dit jaar al een IBOP proef van 78,5 punten neergezet. Frigg is vernoemd naar een godin in de Noorse mythologie.

Frigg af Fynbo heeft een Kroon Sport moeder en oud-fokdagkampioen Jotine van de Olde Mette Moate Model Sport AA (Nanning 374) als oma. “Een heel rastypische merrie, we konden haar een 8,5 op ras geven” zei jurylid Ester Reen. “Ze beschikte over een mooie, vloeiende bovenlijn en een sprekend hoofdje. Ze maakte in draf lange passen en stapte voldoende. Voor een eerste premie had het beenwerk meer kwaliteit uit kunnen stralen.” Frigg nam een rood lintje en het lint behorende bij het fokdagkampioenschap in ontvangst.

8 op stap

De eveneens vierjarige Djynte fan ’t Hoogeland (Bartele 472), gefokt door J. Weterings en in eigendom van Pia Frank, legde beslag op het reserve-fokdagkampioenschap. De van veel behang voorziene Djynte stapte ruim en draafde fraai met de schoft omhoog en werd als Ster tweede premie in het stamboek opgenomen waarmee haar moeder Walsdame P.J. (Harmen 424) naast Ster nu ook Preferent is. Nog een stamboekmerrie promoveerde naar Ster tweede premie: Monique af Skovvang (Beart 411 x Ulke 338) van A. Schmidt. Monique stapte in de IBOP proef zelfs voor een 8, en liet dat ook aan de hand zien.

Sterruin en twenter

De vijfjarige ruin Baint fan ‘e Lange Ekers (Jasper 366 x Brandus 345) van Anne Walther Lange liep in de IBOP testen naar 79 punten. De rassige Baint werd op de keuring Ster met een tweede premie. De goed ontwikkelde twenter Kornel van Toftebro (Julius 486 x Alwin 469) van Birthe Mogensen stapte dapper naar een eerste premie.

Bron: Phryso