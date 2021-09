Negen eerste premies op veulenkeuring Stal de Mersken

Zes hengstveulens en drie merrieveulens kregen gisteren op de veulenkeuring bij Stal de Mersken een eerste premie. Met drie oranje linten was Jehannes 484 de meest succesvolle hengst.

In totaal lieten 36 veulens zich zien in Siegerswoude, 16 hengstveulens en 20 merrieveulens. Daarmee kwam het percentage eerste premieveulens op 25%, waarbij de score van de hengstveulens met 37,5% hoog was. Voor het vaderschap tekende Jehannes 484 met in totaal drie veulens, gevolgd door Ulbrân 502 met twee veulens. Auwert 514, Yme 507, Menne 496 en Wibout 511 leverden ieder een veulen dat een oranje lint verdiende.

Hengstveulens met eerste premie

Rein fan de Marrewyk (Auwert 514 x Beart 411)

Sake fan Wieke’s Hiem (Yme 507 x Ielke 382)

Sylvester J fan it Bûtenhiem (Jehannes 484 x Thorben 466)

Reitze fan ‘e Nije pleats (Menne 496 x Olof 315)

Quatro van ‘t Oost (Jehannes 484 x Bente 412)

Rypke van de Sleger (Ulbrân 502 x Pier 448)

Merrieveulens met eerste premie

Pippi Oet land van Bartje (Jehannes 484 x Uldrik 457)

Pity Ytje fan de Mersken (Ulbrân 502 x Tsjalle 454)

Rikst fan Swide Pracht (Wibout 511 x Felle 422)

Bron: Horses.nl/Phryso