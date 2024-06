Negen Sterren bij locatiekeuring Dekstation Gaasterland, twee sterren bij locatiekeuring Stal Sibma

De locatiekeuring bij Dekstation Gaasterland leverde voor negen paarden het Sterpredicaat op. Acht merries werden door juryleden Sabien Zwaga, Ulrike Beissner, Annemieke Elsinga en aspirant Gotien Sipsma beloond met een Ster tweede premie. Eén hengst kreeg het Sterpredicaat. Op de locatiekeuring bij Stal Sibma verdienden twee merries een Ster met een tweede premie bij opname in het stamboek. Juryleden Sabien Zwaga, Ulrieke Beissner, Annemieke Elsinga en aspirant Gotien Sipsma waardeerden een hengstveulen met een eerste premie.

In de rubriek vier jaar en oudere veulenboekmerries werd de vierjarige Nynke van de Spokedâm Ster AA (Ulbrân 502 x Jehannes 484). Een robuuste merrie met veel behang, die wat meer uitdrukking in het hoofd mocht hebben. ‘Ze stapt ruim en fijn door het lijf, ze heeft een draf met een goede techniek’, beschreef Sabien Zwaga. In haar IBOP haalde Nynke een 7 voor stap en draf, maar die had ze niet nodig voor het behalen van het Sterpredicaat.

Drie vierjarige veulenboekers Ster met tweede premie

Het was een regenachtige ochtend in Oudemirdum, waardoor de livestream van de keuring later op de site komt. De prestaties waren er echter niet minder om. In de rubriek met vierjarige veulenboekmerries konden drie rode linten aangehangen worden. De vierjarige Matsjen Ster (Julius 486 x Ulke 338), een dochter van Model Sportmerrie Ytsjen, halfzus van Maeije 440 en Wardy 509, werd Ster met een tweede premie. Ook de sterk stappende Maraisa van Klaverfjouwer Ster (Tymen 503 x Fonger 478) ontving het Sterpredicaat met een tweede premie. Dat gold ook voor de fraai dravende vierjarige Neeltje S Ster (Markus 491 x Rindert 406). Neeltje bezorgde hiermee haar moeder de derde Sternakomeling.

Driejarigen

In de groep met driejarigen kreeg Sibranda Ster (Jurre 495 x Aan 416) een Ster met een tweede premie. De merrie heeft ruim voldoende ras, is goed in verhouding gebouwd en haar kruis mocht wat meer lengte hebben, lichtte Sabien Zwaga toe. ‘In stap sluit ze goed aan, in draf heeft ze souplesse met een goed ondertredend achterbeen.’

Drie driejarige veulenboekmerries, uit een groep van zeven, werden opgenomen met een Ster tweede premie. Sonneke fan de Trijesprong Ster (Alwin 469 x Maurus 441), Rinske-Anne “van de Brink” Ster (Matthys 504 x Sipke 450) is een halfzus van KFPS stamboekhengst Martinus 539 en de derde Sternakomeling van Sjoukje ‘van de Brink’ Ster (Sipke 450 x Heinse 354). Sietsche fan ‘e Sondelerdyk Ster (Wimer 461 x Fonger 478), haar moeder is een halfzus van Markus 491, werd ook Ster met een tweede premie.

Promotie voor Lytske en Noa, Rykle sterhengst

Twee stamboekmerries maakten promotie naar Ster. De vijfjarige Lytske fan de Witte Degen Ster (Markus 491 x Doaitsen 420) en de vierjarige Noa O. Ster (Markus 491 x Jisse 433), een volle zus van Fleur O. Kroon Sport AAA, gingen de baan uit met een Ster met een tweede premie.

Eén hengst kreeg het Sterpredicaat: Rykle A.d.V. Ster (Wardy 509 x Doaitsen 420). De driejarige hengst is de derde Sternakomeling van moeder Adina G. Ster (Doaitsen 420 x Sape 381).

Age met een eerste premie

Van de zeven veulens die in de baan verschenen kregen er vier een tweede premie. Een oranje lint werd er ook toegekend. De hoogbenige Age van Sanro (Hilbert 529 x Beart 411) kreeg een eerste premie. Hij viel op met een opvallend edel hoofdje en mooie halsvorm. Het hengstveulen van de Mexicaanse Ganaderos Huastecos kon wat sterker in de rug, maar heeft ‘een taktmatige stap met ruimt, en in draf laat hij functionaliteit zien’, aldus Sabien Zwaga.

Bron: Phryso