Negen sterren op keuring in Ede

Op de locatiekeuring bij de gebroeders Van Manen in Ede, kregen negen Friese paarden een sterpredicaat. Twee merries kregen een eerste premie en mogen op voor het voorlopig kroonpredicaat. Dat zijn Ietske van de Roest (v. Bartele 472) en Hinde fan ‘e Kruisbout (v. Maurits 437).

Zes merries kregen een tweede premie ster en er was ook een sterpredicaat voor één ruin.

Ontspanning in stap

De jeugdige, moderne Ietske van de Roest van Albert de Bie toont een mooi front en heeft een goede voorbeenlengte. De juryleden lieten de 1m66 grote merrie lang doorstappen om haar wat te laten ontspannen en de stap beter te kunnen beoordelen. Ze rees mooi in het front in draf waarmee Ietske een eerste premie verdiende en haar moeder Sietske van de Roest (v. Sape 381), naast Ster, nu ook Preferent maakte.

Trots

Hinde fan ‘e Kruisbout (v. Maurits 437) van Cees en Anja van Asch-Bikker kijkt heel trots de wereld in. Haar expressieve hoofd draagt bij aan haar fraaie rastype. Ze is lang gekoot en heeft royale hoeven. Hinde stapt met voldoende lengte maar mocht in draf iets meer doortreden met het achterbeen.

Uitslag

Bron: Phryso / Horses.nl