Nieuw KFPS bestuur verdeelt de taken: ‘We kunnen niet alles tegelijk’

Na het vertrek van drie bestuursleden half juni, zijn vorige week drie nieuwe bestuursleden voor het Friezenstamboek KFPS benoemd. Op dinsdag 22 juli is het nieuwe (vierkoppige) bestuur voor het eerst bijeengekomen. Daarbij is de interne rolverdeling besproken en vastgesteld. Het bestuur bestaat nu uit vier leden: Ton Wortel, John Boot, Henk Lassche en Wim Back. Er is in principe nog één vacature.

Ton Wortel neemt de rol van voorzitter op zich. John Boot wordt vicevoorzitter. Henk Lassche combineert voorlopig de functies van penningmeester en secretaris. Wim Back blijft als bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille gezondheid en welzijn. Er is nog één plek in het bestuur onbezet. Deze vacature blijft voorlopig open; het bestuur wil eerst meer inzicht en overzicht krijgen voordat deze functie wordt ingevuld. De Ledenraad zal hierover nader worden

geïnformeerd.

Portefeuilleverdeling

Naast de functieverdeling is ook de verdeling van portefeuilles bepaald. Henk Lassche en John Boot gaan zich bezighouden met de werkorganisatie, bedrijfsvoering en HR (personeelszaken). Er was het afgelopen jaar veel te doen binnen de kantoororganisatie van het stamboek. De portefeuille audit en finance wordt gedeeld door Henk Lassche en Ton Wortel. Ook de over de financiën van het KFPS zijn veel zorgen. Wim Back krijgt de verantwoordelijkheid voor fok- en selectiebeleid. John Boot en Wim Back richten zich samen op het internationale werkveld, terwijl governance wordt opgepakt door Ton Wortel en John Boot.

Aandachtspunten met prioriteit

Het bestuur heeft daarnaast zes aandachtsgebieden benoemd die op korte termijn prioriteit krijgen. Financiën op de korte termijn is hierbij een belangrijk onderwerp, met aandacht van Ton Wortel en Henk Lassche. John Boot en Wim Back richten zich op het aandachtsgebied inspectie en jury. Henk Lassche en John Boot pakken de interne organisatie op. Wim Back neemt het hengstenselectiebeleid voor zijn rekening. De organisatie van de Hengstenkeuring, shows en de Centrale Keuring krijgt bijzondere aandacht van Ton Wortel en Henk Lassche. Tot slot is Ton Wortel verantwoordelijk voor de contacten met externe partijen.

Verwachtingen

Het bestuur zal in principe elke eerste maandag van de maand bij elkaar komen voor een bestuursvergadering. Tussen deze officiële vergaderingen zijn er ook kleinere overleggen binnen de functie, portefeuille en aandachtsgebieden om zaken goed voor te bereiden of na te bespreken. Tijdens de maandelijkse vergaderingen wordt steeds goed gekeken wat het belangrijkste is om als eerste aan te pakken. De nieuwe bestuursleden weten dat veel mensen iets van hen verwachten. Maar er gebeurt nu veel tegelijk. Ze moeten belangrijke stukken lezen, met mensen gesprekken voeren en keuzes maken over wat eerst moet. Daarom kunnen ze niet alles tegelijk doen. Het bestuur wil daar eerlijk over zijn. Ze vinden het belangrijk om duidelijk te vertellen wat wel en niet meteen kan, zodat de werkorganisatie, functionarissen en leden weten waar ze aan toe zijn.

Gezamenlijke uitgangspunten

In deze eerste bijeenkomst heeft het bestuur gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld die leidraad zijn in de omgang met elkaar en de vereniging. Enkele hiervan zijn: een duidelijke taakverdeling, openheid en transparantie, en een heldere communicatie naar alle betrokkenen. Deze principes vormen de basis voor hoe het bestuur de komende tijd wil samenwerken en communiceren.

