Nieuwe fokwaarden KFPS stamboekhengsten online

Eind december zijn van alle KFPS stamboekhengsten nieuwe fokwaarden berekend. Daarbij is alle informatie tot en met de eerste bezichtiging vanaf begin december meegenomen. De nieuwe fokwaarden zijn nu online beschikbaar.

De fokwaarden voor exterieur en beweging zijn gebaseerd op de lineaire score gegevens en cijfers die tijdens de keuringen, ABFP- en IBOP-testen worden vastgelegd. De verwantschapspercentages zijn onlangs berekend door Wageningen University.

De fokwaarden voor Sport zijn gebaseerd op de hoogst bekende sportstanden (mennen)dressuur vanuit de KNHS en de fokwaarden karakter zijn gebaseerd op de scores gegeven bij de ABFP-testen.

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

Ten opzichte van de vorige fokwaardenuitdraai vorig jaar zijn er een aantal wijzigingen. De totaalindex van de hengsten is niet meer gepubliceerd. De Fokkerijraad geeft aan dat de onderdelen in de totaallijst te verschillend zijn om samen te vatten in één index, dat enkele belangrijke kenmerken hierin ontbreken zoals sport en karakter en ze geeft er de voorkeur aan om de verschillende onderdelen apart te bekijken. Ook de berekening van de bloedspreiding is gewijzigd. De bloedspreiding valt voor stamboekhengsten tussen 88 en 112 en is daarmee in lijn met de spreiding bij exterieur en beweging.

Download hier de complete lijst met fokwaarden van de stamboekhengsten december 2022

Bron: Phryso