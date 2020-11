Witte rook bij KFPS: Nieuwe Hengstenkeuringscommissie krijgt unaniem vertrouwen

Bestuur en Ledenraad van het KFPS hebben tijdens de ledenraadsvergadering op vrijdagavond 27 november hun volle vertrouwen gegeven aan een nieuwe Hengstenkeuringscommissie. Deze bestaat uit Piet Bergsma, Corry Terpstra en een binnenkort aan te sluiten commissielid. Bergsma liep het afgelopen jaar al mee om de vertrekkende Jaap Boersma te vervangen.

De ledenraadsvergadering sprak grote waardering uit voor de tomeloze inzet van de voormalige Hengstenkeuringscommissie (HKC), met daarin Harrie Draaijer en Frenk Jespers. Zij keren niet terug in de commissie van komend jaar.

Eerste bezichtiging

De nieuwe HKC zal vanaf de eerste bezichtiging, die maandag 7 december al begint, bestaan uit Bergsma en Terpstra. Het nieuw aan te sluiten commissielid zal met name sport-expertise gaan inbrengen, zo meldt het stamboek.

Nieuwe bestuursleden

Met de benoeming van de nieuwe HKC hoopt het stamboek de discussies die de verschillende geledingen driekwart jaar in hun greep hielden nu achter zich te laten. Nadat de benoeming een feit was, verliep de rest van de ledenraadsvergadering constructief. Daarin werd de benoeming bekrachtigd van de drie tijdelijke bestuursleden die uit de ledenraad in het bestuur zitting hebben genomen. Penningmeester Peter Bazuijnen gaf het stokje door aan Miel Janssen. De vertrouwenscommissie zal zich de komende periode bezig gaan houden met het zoeken van kandidaten voor voorzitter en nieuwe bestuursleden, want de mensen die uit de ledenraad zijn gekomen zullen in de loop van 2021 weer vervangen worden door bestuursleden die op reguliere wijze benoemd worden, zo werd vorige week in de regiovergadering gemeld.

Toekomstbestendig

Het jaarplan 2021 – met daarin verschillende initiatieven om de fokkerij te stimuleren – werd aangenomen. Doel is een toekomstbestendige vereniging, onderstreepte waarnemend voorzitter Detlef Elling: “De blik gaat vooruit. We willen dat iedereen kan blijven genieten van ons prachtige Friese paard.” Waarvan akte.

