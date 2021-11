Nieuwe namen in juryteam Friesian Talent Cup 2021/2022

Aanstaande zondag 14 november gaat de Friesian Talent Cup 2021/2022 van start met de selectiewedstrijd in de Diamanthal in Balkbrug. De jonge combinaties worden dit jaar beoordeeld door een juryteam met bekende en nieuwe gezichten. De juryleden voor de selectiewedstrijden zijn Dennis Ausma, die vorig jaar ook van de partij was, en Loes Corsel, die de zwangere Femke Beljon vervangt. Bij de instructiedag voegt Joyce Haaijer zich bij de jury om de combinaties van tips en tricks te voorzien, zodat zij zich optimaal kunnen presenteren in de finale, waar internationaal dressuuramazone Patricia Mannaerts als gastjury optreedt.

De competitie die zich focust op de sportaanleg van 3-jarige Friese paarden bestaat uit vier selectiewedstrijden, een instructiedag en de finale die in Leeuwen gedurende de KFPS Hengstenkeuring plaatsvindt.

Markus hofleverancier

32 combinaties verschijnen in Balkbrug aan de start, waarbij de merries met 19 starts iets beter zijn vertegenwoordigd dan de hengsten en ruinen. Over de gehele competitie gezien, waarbij in totaal 211 paarden opgegeven zijn, is de dekhengst Markus dit jaar hofleverancier met maar liefst 23 deelnemende nakomelingen. Op de tweede plaats volgt Alwin met 17 nakomelingen. Vlak daarachter staan Jehannes en Omer met 16 en 15 nakomelingen. Rommert sluit de top vijf met elf nakomelingen.

