Nog drie Friese hengsten naar tweede bezichtiging

De na- en herkeuring op vrijdag 18 december leverde voor drie KFPS-hengsten een ticket op voor de tweede bezichtiging. Twee hengsten kwamen uit de nakeuring, één uit de herkeuring. Dat brengt het totaal op 112 hengsten voor de tweede ronde in januari.

De nakeuring, uitgevoerd door Piet Bergsma, Corry Terpstra en Annemieke Elsinga, leverde voor twee hengsten groen licht op. Ten eerste Fier fan Waadsicht (Julius 486 x Uldrik 457), gefokt door Ferry Wolfswinkel van Vlieland en in eigendom van Laura Bzinkiewicz uit het Franse Fontaine les Dijon. De tweede hengst is Hidzer fan Panhuys (Omer 493 x Jasper 366), gefokt en in eigendom van de familie Wijma uit Jislum.

Epke-zoon uit herkeuring

De herkeuring, uitgevoerd door Sabien Zwaga, Bart Bax en Jan Hellinx, bracht ook Eros af Sortemosegaard (Epke 474 x Tsjalle 454) een stap verder in het hengstenselectietraject. De hengst is in Denemarken gefokt, bij Stutteri Sortemosegaard, en in eigendom van Age Okkema.

Bron: Phryso.com / Horses.nl