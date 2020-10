Nog een Model- en Kroonmerrie erbij in laatste keuringsweek Friezen

Het KFPS heeft haar succesvolle locatiekeuringen deze week afgerond voor wat betreft dit jaar. Bij gebrek aan fokdagen en een Centrale Keuring, als gevolg van de coronacrisis, bood het stamboek door het hele land locatiekeuringen aan. Deze keuringen waren online te volgen en voor Eerstepremiemerries was er tevens de kans op een hoger predicaat, na een tweede keuringsronde. In de laatste week kwamen er nog één nieuwe Kroonmerrie en één Modelmerrie bij.

De locatiekeuring bij Stal Lueks op dinsdag 29 september leverde de zestiende Modelmerrie van 2020 op: Riemkje van ‘t Oostende Model AA (Tsjalke 397 x Olof 315) van Henk en Johanna Brinks uit Wapserveen. Rastypisch, met een hele goede voorhand, veel behang, een bemerking op de kruisligging, maar met een ruime stap, zo omschreven Jaap Boersma en Wil Thijssen de zevenjarige Riemkje. Met een hele krachtige draf met een goed gebruik van het achterbeen, ruimend in het voorbeen en heel veel balans, liep Riemkje overtuigend naar het hoogste predicaat.

Laatste locatiekeuring levert één nieuwe Kroonmerrie op

De twaalfjarige Anksje P. Ster AA (Onne 376 x Sape 381) van C. Lukkes en gefokt door H.P.H. Peeters, was de topper van de laatste locatiekeuring van het seizoen bij Stal Chardon. Anksje was zeven jaar geleden voor het laatst op een keuring en kreeg toen een eerste premie. In Jorwert liet Anksje zien dat ze, ondanks haar taak als fokmerrie, niets aan klasse heeft ingeboet. De merrie kreeg opnieuw een eerste premie van juryleden Louise Hompe en Wil Thijssen: “Mooi in verhouding gebouwde merrie met veel rasuitstraling en een sterke bovenlijn. Ze stapt ruim en draaft met een mooie houding en een achterbeen dat voldoende onder de massa wordt geplaatst.” Met haar sterke optreden verdiende Anksje, die dit jaar nog een eerste premie merrieveulen van Matthys 504 kreeg, het Kroonpredicaat.

Bron: Phryso.com / Horses.nl