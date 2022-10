Norbert 444-dochter Gemma voorlopig kroon en kampioen in Baldwin

Op de keuring in Baldwin in Amerika maakten KFPS juryleden Willem Sonnema en Jolanda Slootjes Gemma fan Signature Friesians (Norbert 444 x Loadewyk 431) voorlopig Kroon en fokdagkampioen. De vierjarige merrie van Pamela en Matt Gish van Signature Friesians kreeg een 9 voor ras. Het reserve kampioenschap was voor de vijfjarige Emmy KCF Ster (Julius 486 x Tonjes 459) die een ster met een eerste premie ontving.

”Gemma heeft een zeer sprekend hoofd, veel lengte in de hals en een mooie halsvorm. Daarbij heeft ze een positieve romprichting met een mooie vloeiende bovenlijn en een lang kruis met goede ligging”, aldus de juryleden. ”Haar beenstanden zijn voldoende met goede hoeven. De stap was actief en tactmatig, en zou iets ruimer mogen. Haar draf was actief, met veel buiging en een iets hoog ritme.” In de tweede presentatie maakte Gemma promotie naar voorlopig kroon.

Emmy KCF reservekampioen

De reservekampioen kwam ook uit de rubriek met vier jaar en oudere veulenboekmerries. Emmy kreeg ook een ster met een eerste premie. ”Een paard met een mooie opzet, veel front, een lange schuine schouder en een iets hellend, voldoende lang kruis. Ze heeft goed en droge benen, een ruime, actieve en taktmatige stap en in draf is ze erg ruim met veel zweefmoment, houding en balans.” Een voorlopige ster was er voor de zesjarige Betje van Boonstra Friesians (Fridse 423 x Tsjalke 397)

Eerste premie voor stermerrie Yfke

Stermerrie Yfke L. Ster A (Alwin 469 x Beart 411) ontving een eerste premie. Ze had al een IBOP score van 73 punten staan en dat kon ze met één punt verbeteren naar 74 punten. ”De zevenjarige Yfke, gefokt door de familie Leemans uit Maarheeze, heeft een sprekend hoofd, met lange hals en veel behang. De bovenlijn is sterk, de lendenen iets strak met een goede schouder en een goed kruis qua ligging en lengte. De stap van Yfke was ruim, met activiteit en souplesse. Haar draf was ruim met goede buiging in het achterbeen en voldoende opwaarts.”

Duke van de Keen

Duke van de Keen Ster (Jehannes 484 x Andries 415) is een volle broer van Auwert 514. ”Hij verdiende zijn ster met een voldoende sprekend hoofd, waarbij hij wat opzet mist. De hals is voldoende lang, met voldoende nek. De schouder is goed van lengte, wel iets stijl. Bovenlijn goed, kruis had iets langer gemogen. Droog beenwerk, goede standen. De stap en draf zijn voldoende ruim waarbij hij wat krachtiger in het achterbeen mocht zijn.” Voor zijn IBOP-mentest haalde hij 70,5 punten.

Foks C.

Foks C. Ster (Norbert 444 x Sape 381) kreeg ook een ster. ”Hij heeft een sprekend hoofd, veel opzet, lengte in de hals en zou iets meer nek mogen hebben. Na zijn lange schuine schouder volgt een voldoende sterke bovenlijn en een kruis met een hele goede ligging. Zijn beenwerk had wat droger gemogen. Foks heeft een stap die wat actiever en ruimer mocht, maar souplesse heeft. In draf heeft hij een mooi zweefmoment, veel houding en kracht.”

Bijschrijver Abracadabra fan Stershire

Bijschrijver Abracadabra fan Stershire (Sape 381 x Maeije 440) was al ster en viel op met veel uitstraling en behang, oftewel een 9 voor rastype. ”In de rug had hij wat sterker gemogen, maar hij heeft een goede schouder. Het voldoende droge beenwerk is wat week gekoot. Abracadabra liet een stap met souplesse zien waarbij hij wat meer vanuit de schouder mocht stappen. Zijn draf heeft veel afdruk, maar een wat hoog ritme.”

IBOP

De IBOP topper in Baldwin was Debaret (Julius 486 x Rindert 406) met 79 punten. ”De vijfjarige merrie heeft een actieve, voldoende ruime stap en een tactmatige draf, met veel buiging in het achterbeen en een goede verruiming. Haar galop was wel gedragen, maar zou nog iets meer bergop mogen gaan.” Op de keuring werd deze veulenboekmerrie opgenomen met een derde premie.

Hengstveulen Triton eerste premie

Bij de veulens viel er een eerste premie bij hengstveulen Triton Black Gold (Meinte 490 x Harmen 424). ”Een veulen met een sprekend hoofd en een mooie halsvorm. Zijn bovenlijn zou iets sterker mogen, wel goede lendenen en kruis, aldus de jury. In stap was Triton actief, maar mocht wat ruimer zijn. In draf showde hij front, een mooi voorbeen en schakelend vermogen.”

Bron: Phryso