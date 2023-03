Norbert 444 FHANA Paard van het Jaar 2022

Norbert 444 Stamboek Sport Preferent AAA is Paard van het Jaar geworden bij de FHANA, de dochtervereniging van het KFPS in Noord-Amerika. In 2022 ontving Norbert 444 102 punten van de FHANA hengstencalculator die kijkt naar de resultaten tijdens de jaarkeuringen en zo punten toekent aan elke eerste premie, IBOP-score, Ster, Kroon en Modelmerries in dat jaar.

”Norbert 444 Sport Preferent AAA staat bekend om de goede nakomelingen die hij door de jaren heen heeft voortgebracht en 2022 was in dat opzicht niet anders als het gaat om hun prestaties. Van de Hengstenkeuring tot de merrieshows en elke keuring is keer op keer te zien dat zijn nakomelingen presteren. Hij is echt een van die zeldzame hengsten die maar één keer in de zoveel jaar voorbij komt en een groot effect heeft op het ras.”

Zes zonen, vijf definitief goedgekeurd

Het begon in januari op de Hengstenkeuring toen drie Norbert-moeders zonen geselecteerd zagen voor de hengstenselectie. Ook kregen in 2022 nog twee van de 6 goedgekeurde zonen van Norbert, Menne 496 en Rommert 498, een permanente goedkeuring naast Hessel 480, Hette 481 en Julius 486 die eerder hun definitieve goedkeuring kregen.

Kroonmerries

Norbert begon het jaar goed in de Verenigde Staten met Marieke van de Egberdina Hoeve Ster Sport AA die een eerste premie kreeg en dagkampioen werd in Hanford, Californië. Op de Amerikaanse keuringen waren er nog 15 merries die de Stertitel behaalden met twee eerste premies en dertien tweede premies. Nog twee merries behaalden Kroon en Voorlopig Kroon. Jonge hengsten bleven niet achter met zeven jonge Norbert-hengsten die de Stertitel behaalden. Om het jaar af te sluiten in de Verenigde Staten werd op de Mare Show East Tineke of Swan Lake (Norbert x Wierd) Voorlopig Kroon, jeugdkampioen en algemeen reservekampioen.

Buitenlandse fokkerij

In Hongarije was Feline fan Stal Bellefleur Star AA succesvol in de FEI Young Horse World Championships en werd 8e op de World Championships. Het was voor het eerst dat een Fries paard deelnam aan deze internationale wedstrijd. In Mexico behaalde Norbert-dochter Tite J. een eerste premie en werd kampioen op de keuring van La Capela.

Bron: Phryso