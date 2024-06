Nynke Bakker legt haar taken bij KFPS neer

Na 19 jaar verlaat Nynke Bakker het KFPS om zich te gaan richten op een nieuwe stap in haar carrière. Per 1 augustus legt Nynke haar taken als Manager Stamboek- en Keuringszaken neer. ''Ik kijk terug op vele prachtige momenten binnen dit unieke stamboek met het mooiste paard ter wereld.''

Na een start op de stamboek- en financiële administratie groeide Nynke al snel door naar de functie Manager Financiën. Daarna is ze overgestapt naar de functie Manager Stamboek- en Keuringszaken, waarbij automatisering, dataonderzoek en juridische zaken als extra aandachtsgebieden in haar portefeuille bleven. Nynke was één van de drijvende krachten achter de organisatie van de grote evenementen.

Bron: KFPS