Obe Mous uitgeroepen tot KFPS Fokker van het Jaar

Obe Mous is de KFPS Fokker van het Jaar 2019 geworden. Op woensdag 22 januari is hij in de bloemetjes gezet door Marijke Akkerman en Sieneke Mekkes van het KFPS. Normaliter wordt de prijs uitgereikt op de Hengstenkeuring, maar vanwege gezondheidsredenen kon Obe Mous daar niet aanwezig zijn.

Obe Mous kocht in 1967 – als vijftienjarige – zijn eerste Friese paard. Het was Wilma, een merrie uit stam 14 waaruit hij een legendarische kleindochter fokte: Fabiolaa Ster Preferent, Prestatie. De Reitse 272-dochter leverde onder meer de goedgekeurde KFPS hengsten Ulke 338 en Karel 370. En ook stamboekhengst Hette 481 stamt uit deze familielijn.

Successen 2019

Het afgelopen jaar was de fokkerij ‘Van de Klaster’ succesvol met onder andere drie eerste premies, een hengst aangewezen voor het Centraal Onderzoek én Model- en Sportmerrie Marrit fan de Klaster. Een prestatie waarmee Obe Mous, die zijn liefde voor het Friese paard heeft doorgegeven aan zijn zoon Klaas, de titel Fokker van het Jaar verdient.

Tien veulens per jaar

Maar ook de ‘ouvre’ prijs zou Obe Mous niet misstaan. De Mous-fokkerij is een begrip in de Friese paardenwereld. Al meer dan 216 fokproducten werden er in stal Mous geboren. Zo’n tien veulens per jaar staan aan de basis van in totaal vijftig Sternakomelingen, één Modelmerrie, vijf Sportpredicaten en zes preferente merries, waarvan één zelfs preferent prestatie, de al eerder genoemde Fabiolaa. “Ik doe ook maar wat op goed geluk”, vertelde Obe Mous eerder bescheiden in een interview. Maar de Mous-paarden zijn geen toevalstreffers. “Helder, honderd procent eerlijk en altijd werkwillend”, beschrijft de fokker, die op menig fokdag en keuring te vinden is als meter en chipper. “Ik houd van paarden waar muziek in zit.”

Bron: Phryso